Weihnachtsmarkt in Schramberg: Trotz Samstags-Regen zufrieden mit dem Besuch

Weihnachtsmarkt in Schramberg

26 Für Erstaunen bei Klein und Groß sorgte „Die Zauberbühne“ bei ihren Auftritten beim Schramberger Weihnachtsmarkt. Foto:

Ohne den früheren Riesen-Christstollen aus der sächsischen Partnerstadt Glashütte fehlte zwar am Samstag ein dick weiß gepuderter Startschuss für den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz – dafür hätte man gerne auf den Regen verzichtet.









Link kopiert



Da der Zuckerbäcker aus der Partnerstadt Glashütte im Erzgebirge älter geworden ist und sein Sohn auswärts arbeitet, kann er so kurz vor Weihnachten nicht mehr nach Schramberg kommen. So haben die einheimischen Weihnachtsmarkt-Besucher am Samstagmittag kein partnerschaftlich leckeres Ziel mehr und tröpfeln später ein. Vor allem aber hielt das Tröpfeln vom Himmel wohl die meisten vom Besuch ab.