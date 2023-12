Weihnachtsdorf Baiersbronn: Vereine legen sich kräftig ins Zeug

Die Hütten sind aufgebaut, die beteiligten Vereine stehen in den Startlöchern. Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, lockt wieder das Weihnachtsdorf auf dem Rosenplatz – erneut in Eigenregie von verschiedenen Vereinen organisiert.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, als die Vereine das Weihnachtsdorf zum ersten Mal in Eigenregie gestemmt hatten, haben sie sich entschlossen, die Traditionsveranstaltung für die Bürger sowie die zahlreichen Touristen weiter zu erhalten. Darüber informieren die Vereine in einer Mitteilung.

„Da ein Weihnachtsdorf mit bespielter Bühne und der gesamten Infrastruktur zu hohen Kosten führt, kann die Veranstaltung nur durch viele Sponsoren und großes ehrenamtliches Engagement umgesetzt werden “, so Manuel Kalmbach vom Organisationsteam des Weihnachtsdorfs.

Lesen Sie auch

Das fange mit dem Aufbau der Hütten für den Weihnachtsmarkt an, bei dem Zimmerleute, Sponsoren, Hüttenbetreiber und Bürgergemeinschaft gemeinsam mit angepackt hätten. Aber auch der Aufbau der Bühne, das Zusammenstellen des Programms, die Entsorgung des Abfalls, die Themen Gema, Genehmigungen und Versicherungen gehörten unter anderem zu den umfangreichen Aufgaben. Die Beteiligten hätten in den vergangenen Wochen viel Arbeit geleistet.

Grundlage für Weiteres

Das Weihnachtsdorf ist zusätzlich die Grundlage für weitere Veranstaltungen auf dem Rosenplatz. So nutzt die Bürgergemeinschaft Baiersbronn einen Teil der Hütten für die Winterparty am Freitag, 29. Dezember, und die Narrenzunft Baiersbronn für die Hästaufe am Freitag, 5. Januar.

Startschuss am Freitag

Der Hüttenbetrieb beim Weihnachtsdorf startet am Freitag um 16 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Markt von Bürgermeister Michael Ruf um 18 Uhr. Zum musikalischen Programm gehört der Auftritt der Liveband Korn&Sauter am Freitag ab 19 Uhr. Am Samstag stehen ab 16 Uhr Auftritte verschiedener Musikvereine auf dem Programm. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einer Morgenandacht. An diesem Tag hat sich auch der Nikolaus angekündigt. Er wird um 14 Uhr beim Weihnachtsdorf erwartet und hat für die kleinsten Gäste etwas im Gepäck. Außerdem gibt es für die Kinder an allen drei Tagen ein Karussell. Auch verschiedene Kunsthandwerker haben sich angekündigt, um ihre Waren abwechselnd auf dem Rosenplatz anzubieten.

Am Samstag lädt zudem der Handels- und Gewerbeverein von 9 bis 16 Uhr zum langen Einkaufssamstag ein, sodass der Besuch des Weihnachtsdorfs beim Shoppen abgerundet werden kann.

Kulinarische Schmankerl

Einiges geboten ist beim Weihnachtsdorf auch kulinarisch. Mit Spezialitäten wie Pulled Pork Burgern, Kraut-Schupfnudeln, Raclette-Brot, Kaiserschmarrn, Baiersbronner Rahmbrot, verschiedenen Wurstkreationen, belgischen Waffeln oder süßen Apfelküchle ist für die Naschkatzen ebenso etwas dabei, wie für diejenigen, die Deftiges bevorzugen.

Der Duft verschiedener Glühweine und Heißgetränke gehört ebenfalls zum Weihnachtsdorf. So hat sich laut der Ankündigung jedes Hüttenteam seine eigene heiße Besonderheit überlegt.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsdorfs sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Beteiligt sind die Narrenzunft Baiersbronn, der Bauwagen 08, der SV Baiersbronn, der Dart-Verein Brücke-Flyers, Inges Dorflädle und der Gleitschirmflugverein.

Weitere Infos gibt es auf Instagram beim Account baiersbronner_weihnachtsdorf.