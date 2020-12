Weihnachtsbaum-Lieferung Eutinger Familie bietet Service an

Die Corona-Pandemie hat sich auch auf den Weihnachtsbaumverkauf in Eutingen ausgewirkt. Da erneut dieses Jahr aus dem Gemeindewald keine Bäume zur Verfügung stehen, bot Familie Rüth am Samstag auf dem Eutinger Bauhofgelände den Weihnachtsbaum-Service an und ist darüber hinaus am kommenden Freitag und Samstag in der Achalmstraße in Eutingen vor Ort.