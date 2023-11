Weihnachten und der Totensonntag: Wie steht die Kirche zur Deko vor dem ersten Advent?

1 Weihnachten ist, wie hier in der Villinger Innenstadt, nicht zu übersehen. Doch wie hält es die Kirche mit der Deko, die schon vor der Adventszeit angebracht wird? Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Weihnachtsdeko in Städten, Adventssmärkte in den Straßen, die Zeichen der nahenden Weihnachtszeit sind nicht zu übersehen. Doch eigentlich beginnen die Feierlichkeiten laut Kirchenjahr erst nach dem Totensonntag. Wir wollten wissen, was die evangelische Kirche in Württemberg dazu sagt.









Es weihnachtet schon schwer in der Region. Bereits im September stellen Supermärkte ihre Weihnachts-Leckereien und Produkte auf, im Radio hat der eine oder andere bereits den Wham-Gassenhauer „Last Christmas“ gehört und auch in den Straßen der Städte und Gemeinden wird die Weihnachtsdeko aufgestellt. In einigen Orten fanden sogar schon die ersten Weihnachts- und Adventsmärkte statt.