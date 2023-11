Weihnachten in Rottweil: So bindet man einen Adventskranz

1 Korinna Engelbrecht beim Adventskranz binden Foto: Siegmeier

Adventskränze aus verschiedenen Materialien stehen hoch im Kurs. Korinna Engelbrecht erklärt in ihrer Rottweiler Blumenwerkstatt, was man zum Kranz binden alles benötigt.









In der „Blumenwerkstatt“ von Korinna Engelbrecht in der Hochmaiengasse duftet es herrlich adventlich nach Tanne, Thymian, Rosmarin, Salbei und mehr. Tannenzweige, Seidenkiefer, allerlei Kräuter, Zweige, Zapfen, Äste und vor allem Moos liegen in Kisten und Körben bereit und warten darauf, verarbeitet zu werden, denn Korinna Engelbrecht ist mitten in der Adventskranzproduktion.