Vollsperrung in Altburg steht bevor

1 Die Ortsdurchfahrt in Altburg soll im Sommer komplett saniert werden. Von Würzbach kommend bis zu diesem Kreisverkehr am Altburger Netto. Foto: Pauline Szyltowski

Der Landkreis Calw plant die gesamte Altburger Ortsdurchfahrt zu sanieren. Nun sind erste Details zu dem Vorhaben bekannt. Was bedeutet die Sanierung für Pendler und Anwohner?









Beim Ortschaftsrat in Altburg kam unlängst die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt zur Sprache. Schon im November äußerte Bernd Wössner vom Stadtplanungsamt Calw, dass das Landratsamt in diesem Jahr die Sanierung plane.