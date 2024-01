Wegen Schnee und Glätte: Knapp 600 Flüge am Flughafen Frankfurt gestrichen

Knapp 600 Flüge am Flughafen Frankfurt gestrichen

1 Eine Passagiermaschine der Lufthansa wird am 15.01. vor ihrem Start auf dem Flughafen in Frankfurt am Main enteist. In den kommenden Tagen rechnen Meteorologen in Teilen Deutschlands mit gefährlichem Glatteis. Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

Wegen Schnee und Glätte fallen am Frankfurter Flughafen am Mittwoch zahlreiche Flüge aus. Von 1047 geplanten Flügen sind bereits fast 600 gestrichen worden. Was Passagiere beachten sollten.









Angesichts der Glatteis- und Schnee-Warnungen ist am Frankfurter Flughafen am Mittwoch mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen worden. Wie eine Fraport-Sprecherin am Vormittag sagte, wurden von 1047 geplanten Flügen bis Vormittag knapp 600 annulliert. Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle.