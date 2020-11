Wegen Lockdown Lieferdienst in Calw wird wiederbelebt

Speisen und Getränke im Überblick online

Sucht man danach im Internet, findet der Kunde einen Überblick über jene Betriebe, die Speisen, Getränke oder Waren liefern oder zum Mitnehmen anbieten. In Zukunft, kündigt der Gewerbevereinsvorsitzende Jürgen Ott an, soll dort der Übersicht halber noch ein "A" für Abholen stehen oder/und ein "B" für Bringen - je nachdem, was der jeweilige Betrieb tut. "Dann ist das gleich auf einen Blick sichtbar", sagt er. Knapp 20 Betriebe über das Stadtgebiet verteilt, dürften es sein, die bei "#calwliefertwieder" mitwirken, schätzt Nicolai Stotz, ebenfalls Gewerbevereinsvorsitzender.

Einige, die während des ersten Locksdowns ebenfalls einen Lieferdienst angeboten haben, tun dies jedoch nun nicht mehr, sagt Steinbrenner. Der Grund: Es lohnt sich oft nicht. Gerade für die größeren Lokale. "Es ist ein bisschen wahnsinnig für alle", fasst er die Situation in Worte. Manche Betriebe, erklärt Ott, machen mit, unabhängig davon, ob finanziell viel hängen bleibt. Einfach, um etwas zu tun zu haben, wenn der Laden geschlossen bleiben muss.

Bei zehn Stempeln gibt es ein Exemplar geschenkt

Weil die Kontakte und die Auftritte in sozialen Medien noch aus der ersten Pandemie-Welle bestehen, ging es laut Steinbrenner schnell, "#calwliefertwieder" wiederzubeleben. Und schon die erste Woche lief nicht schlecht, findet er. Was auch daran liege, dass die Mitwirkenden sich alle Mühe geben, kreativ zu sein. "Es hoffen viele darauf, dadurch Weihnachten einigermaßen rühmlich überleben zu können", meint Steinbrenner.

Der Gewerbeverein möchte die Gastronomen und Händler dabei unterstützen. Schließlich wolle man verhindern, dass jemand seinen Laden schließen muss. Und dafür können auch kleine Dinge viel ausrichten, sind sich Stotz und Ott einig. Aus diesem Grund kam ihnen die Idee, den alljährlichen Kalender "Calw im Wandel der Zeit" des Gewerbevereins neben dem normalen Vertrieb in die Aktion "#calwliefertwieder" einzubinden. Jeder Kunde, der bei einem Calwer Gastronomen etwas zum Liefern oder zum Abholen bestellt, erhält ab Mittwoch, 11. Novvember, eine Karte samt Stempel. Hat man zehn Stempel gesammelt, erhält man direkt beim jeweiligen Gastronomen einen Kalender gratis. Der Gewerbeverein wolle damit einen Anreiz schaffen, das Angebot des Lieferdienstes zu nutzen, sagt Stotz.

Er und Ott appellieren aber ebenso an die Kunden, die Angebote der Einzelhändler zu nutzen. Obwohl diese nicht geschlossen haben, gehe ihnen Umsatz verloren, sagt Stotz. Während sonst zu einem Stadtbummel auch eine Pause in einem Café oder ein Treffen mit Freunden dazugehört, reduziere es sich derzeit auf die reine Beschaffung, analysiert er. Deshalb wandern viele Kunden ins Internet ab. Das müsse man verhindern.

600 Kalender gedruckt

Ein Anfang könnte da schon der Calwer Kalender sein, denn den gibt es nur vor Ort. Beispielsweise bei Osiander, bei Mode Schaber oder in der Touristinfo. Da es die zwölf Seiten des Kalenders nun schon seit einem Jahrzehnt zu füllen gilt, wurden neue, alte Fotos zuletzt knapp. Doch dieses Jahr gibt es frohe Kunde: Stotz berichtet von neuen Quellen, die Bilder für den Kalender liefern können. Neben dem Stadtarchiv ist das zum einen Thomas Peter vom Restaurant "Zum Alten Calwer" und zum anderen Friseurmeister Heinz Kohler, der die Entwicklungen der Stadt über Jahrzehnte hinweg fotografisch festgehalten hat. Zum Beispiel eines aus den 1980er-Jahren, für das er extra auf einen Kran gestiegen ist, um eine Rundumsicht zu erlangen, wie Stotz erzählt. Vor rund 40 Jahren habe es eben noch keine Drohnen gegeben, schmunzelt er. Ein anderes Bild zeigt eine Gaststätte, die früher am Unteren Ledereck zu finden war. Davor liegen Schafsfelle. Der Gastronom habe in den 1920er-Jahren als Schafsmetzger was dazuverdient, meint Stotz. Schon damals habe man sich in Krisenzeiten - nach dem Ersten Weltkrieg - erfinderisch gezeigt. Genauso wie heute in Zeiten der Pandemie. Aber, fügt Stotz augenzwinkernd hinzu, natürlich hofft er, dass jetzt keiner anfängt, vor seinem Restaurant Schafen das Fell abzuziehen.

600 Kalender hat der Gewerbeverein drucken lassen. Ott hat keinen Zweifel daran, dass diese verkauft werden. In den vergangenen Wochen habe es schließlich schon viele Nachfragen gegeben. Viele Leute freuen sich an den Bildern, an den Orten, die sie widererkennen, sagt er. Vor allem in der jetzigen Lage, wenn zunehmend eine Rückbesinnung auf die Heimat stattfindet.