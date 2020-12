Wegen Coronavirus Sparkasse Zollernalb schließt Filialen

Konkret bedeutet das: "Bargeldein- und -auszahlungen sind nur an den Geldautomaten möglich. Sparbucheinzahlungen sind dann nicht, -auszahlungen nur eingeschränkt möglich", so Hirmer weiter. Münzzählungen würden nicht mehr angeboten; Münzrollen erhalte man über die Münzrollengeber. Bargeld gebe es nach wie vor an allen Geldautomaten rund um die Uhr. Das telefonische Service-Center nehme unter der Telefonnummer 07 43 3/1 30 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr Aufträge entgegen. Damit wichtige persönliche Transaktionen wie der Zugang zu Schließfächern, größere Geldtransfers oder Kreditgeschäfte möglich sind, gebe es Termine vor Ort.

Die Geschäftsstellen Stettiner Straße (Balingen), in Laufen, Truchtelfingen und in der Friedrich-List-Straße (Albstadt) sind nach Angaben der Sparkasse temporär geschlossen. "Unsere oberste Priorität ist, den eingeschränkten Service möglichst in allen Geschäftsstellen zuverlässig anzubieten. Durch die Schließung einiger Geschäftsstellen können wir das garantieren", sagt Hirmer. Wie es mit den vier Geschäftsstellen nach Corona weitergeht, werde "ergebnisoffen" im Verwaltungsrat noch im Dezember diskutiert. "Momentan steht aber im Fokus, die Corona-Phase mit unserem Notdienst zu organisieren und zu überbrücken", so Hirmer.