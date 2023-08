1 Der Männer klauten im März im Edeka-Markt in Bisingen um die 20 Stangen Zigaretten. Foto: Gern

Wegen schweren Bandendiebstahls unter anderem im Edeka-Markt in Bisingen mussten sich drei Männer vor dem Hechinger Amtsgericht verantworten. Alle drei wurden zu Haftstrafen verurteilt.









Schon die Frage um die Identität der drei Angeklagten war eingangs der Verhandlung am Hechinger Amtsgericht schwierig: Zwei von ihnen – Brüder, so sagen sie – sind jeweils noch unter anderen Namen polizeilich in Erscheinung getreten.