1 Henry Grün aus Hallwangen ist deutscher Vizemeister im Halbmittegewicht. Foto: Grün

Der aus Hallwangen stammende Halbmittelgewichtsboxer Henry Grün feierte jüngst seinen bisher größten Erfolg mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften. Dabei stand Grüns Start noch bis kurz vor den Meisterschaften auf der Kippe.















Bei einem Kampf im Mai hatte der Boxer der TG 75 Darmstadt sich eine Kapselverletzung in der linken Hand zugezogen, sodass die komplette Vorbereitung nur mit der rechten Schlaghand stattfand. Ein weiteres Handicap kam zudem bei einem Kampf in Italien Anfang Juli hinzu. Dort hatte sich Grün einen großen Cut am Auge zugezogen und trotz Mundschutz einen Zahn verloren. Durch den Kapselriss und den Cut am Auge war in der spezifischen Vorbereitung kein Sparring (Kämpfen ähnlich wie im Wettkampf) möglich, um eben den Wundheilungsprozess nicht zu gefährden.

Dennoch ging der diesjährige Hessische Meister im Halbmittelgewicht das Risiko ein und trat beim finalen Turnier der Deutschen Meisterschaften in Heidelberg an.

Souverän ist Finale

Mit dem Viertelfinale ging es los. Bundesliga-Boxer Bahir Zazai hieß der Gegner. Also Rechtsausleger, also Linkshänder, und aufgrund seiner Körpergröße ein ungewohnt und schwierig zu boxender Gegner. Nachdem sich Grün in der ersten Runde erst einmal zurechtfinden musste, legte er in Runde zwei richtig los und landete einen harten Treffer, sodass Zazai angezählt wurde. Auch Runde drei ging an Grün, sodass er sicher ins Halbfinale einzog. Dort wartete David Koranbeheshti aus Nordrhein-Westfalen. Auch hier war die erste Runde etwas verhalten vom Ex-Hallwanger, der dann aber seinen Kontrahenten in der zweiten Runde schon am Rand einer Niederlage hatte. In Runde drei brach dann der Kampfrichter ab, um Grüns Gegner vor schlimmeren Verletzungen zu schützen.

Gegner wird bester Boxer aller Klassen

Es ging also im Finale um den Deutschen Meistertitel für Henry Grün, schon jetzt mit dem Finaleinzug und der damit schon sicheren Silbermedaille der größte Erfolg für den jungen Schwaben. Der Finalgegner Magomed Schachhidov aus Bayern ist allerdings bekannt als sehr guter Boxer mit extrem sauberer Technik. Hier fand Grün seinen Meister und musste am Ende mit Silber vorliebnehmen. Schachidov wurde bei der Siegerehrung sogar noch als bester Boxer der gesamten deutschen Meisterschaften aller Klassen gekürt, was Grüns Silbermedaille nochmals aufwertete.

Niederlage motiviert

Der zeigte sich nach der sehr holprigen Vorbereitung mit den ganzen Verletzungen mehr als glücklich mit der deutschen Vizemeisterschaft, konterte aber direkt: "Ich freue mich riesig über Silber, aber die Niederlage motiviert mich umso mehr, im nächsten Jahr den Titel zu holen."

Nächstes Ziel für Grün im Halbmittelgewicht bis 71 Kilogramm ist allerdings die Rückkehr in die Bundesliga im November, wo er vermutlich für Hannover in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm in den Ring steigen wird.

Nach seinem Erfolg hat Grün nun einige Optionen offen, wobei er einen Start bei Olympia 2024 in Paris eher ausschließt, da er bis dahin im Lager der Profis boxen will.