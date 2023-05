Die tolle Saison der TSG Balingen weckt natürlich auch Begehrlichkeiten: Nun ist der erste Abgang fix. Laurin Curda, der eine überragende Saison spielt, wechselt zum SC Paderborn.

Zwei Jahre in Balingen

Der Zweitligist gab die Verpflichtung auf seiner Instagram-Seite bekannt. Curda stellt sich in einem kurzen Video den SCP-Fans wie folgt vor: „Hey, ich bin Laurin, 21 Jahre alt, spiele Außenverteidiger und freue mich ab nächstem Jahr hier zu sein.“

Der 21-Jährige kam im Sommer 2021 zur TSG und bestritt gleich in seiner ersten Saison 31 Partien in der Regionalliga. Auch in der laufenden Saison ist er unangefochtener Stammspieler und kam in 30 von 33 Ligaspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm auch zwei Treffer, drei weitere bereitete er vor.

Braun lobt die Entwicklung

Trainer Martin Braun lobt seinen Noch-Schützling auf Nachfrage in höchsten Tönen: „Laurin hat eine enorm gute Entwicklung genommen. Ich hätte mir ehrlicherweise schon einen Wechsel vor dieser Saison vorstellen können, aber es war wohl eine gute Entscheidung sich bei uns noch ein Jahr zu entwickeln.“

Wechsel von innen nach außen

Curda kam als Innenverteidiger zur TSG und hatte diese Position bei seinen vorherigen Stationen in Stuttgart, Hoffenheim und Sandhausen immer begleitet – Braun stellte ihn jedoch recht schnell auf rechte Seite: „Er hatte bei uns in der Vorbereitung damals auch innen gespielt, aber ich hatte dann schnell das Gefühl, dass er seine Dynamik und Laufbereitschaft auf rechts noch besser einbringen kann.“

Laut Braun habe Curda weitere Angebote gehabt, komme aber mit Paderborn zu einem „sehr guten Verein“. Der scheidende Geschäftsführer Jan Lindenmair erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass Laurin bei uns diesen Schritt geschafft hat. Wir hatten in den zwei Jahren viele tolle Momente mit ihm. Wir sind immer wieder froh nachweisen zu können, dass sich junge Spieler bei uns weiterentwickeln.“ In die gleiche Kerbe schlägt auch Braun: „Es ist einfach gut zu sehen, dass Spieler auch mit unseren Bedingungen so eine Entwicklung nehmen können.“

Paderborn oft mit Dreierkette

Paderborns Geschäftsführer Benjamin Weber freut sich ebenfalls und erklärt auf der Club-Homepage: „Laurin bringt spielerisch und körperlich alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga zu etablieren. Er kann in der Innenverteidigung, aber auch auf der Außenbahn eingesetzt werden.“ Im oft praktizierten 3-5-2 der Paderborner könnte Curda durchaus die gleiche Position wie aktuell noch bei der TSG einnehmen.