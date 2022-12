1 Uwe Heckele ist nicht mehr Trainer der TSG Wittershausen. Foto: Archiv Schwarzwälder Bote

Zur Rückrunde wird Fabian Singer die TSG Wittershausen alleine coachen. Uwe Heckele schlägt hingegen neue Wege ein.















Der sportliche Erfolg der Wittershausener Fußball-Männer in der Kreisliga A2 resultiert in dieser Saison aus der starken Konkurrenzsituation innerhalb des Kaders. Jeder will spielen, jeder gibt sein Bestes und jeder möchte Verantwortung übernehmen. Uwe Heckele und Fabian Singer sind als gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo in die Saison gestartet.

Heckele selbstständig

Nach Ende der Vorrunde haben nun beide dem Verein im persönlichen Gespräch signalisiert, dass sie ab der Rückrunde als eigenständige Trainer weiterarbeiten möchten. "Es war für uns und auch für den Verein ein Versuch. Wir sind froh, dass wir es probiert haben. Nun wissen wir, dass wir unseren eigenen Weg als Trainer gehen möchten", so die beiden Coaches einstimmig. Uwe Heckele musste aufgrund seiner im Juni begonnen Selbstständigkeit immer wieder kürzertreten. Nach seiner Einarbeitung in die Selbstständigkeit möchte er sich dann eventuell wieder einem neuen Verein zur Verfügung stellen.

Leistungsträger geht

"Wir, als Verein, sind mit der Trainerarbeit mehr als zufrieden und wären am liebsten mit der gleichen Kombination in die Rückrunde gestartet. Beide sind Leistungsträger, sowohl als Trainer als auch als Spieler. Für uns stehen allerdings nicht einzelne Personalien, sondern der Gesamterfolg des Vereins im Vordergrund. Deshalb kommen wir dem Wunsch des Trainerteams nach", sind sich TSG-Vorsitzender Christian Urmann und die Abteilungsleiter Marcel Hezel sowie Robin Kräutle einig.

Singer verlängert

Die TSG geht mit Spielertrainer Fabian Singer in die Rückrunde der aktuellen Saison, zudem wurde mit Singer um ein weiteres Jahr verlängert. Urmann: "Wir danken Uwe Heckele für sein großes Engagement als Trainer und Spieler und wünschen ihm beruflich und für seine Trainerlaufbahn alles Gute und natürlich viel Erfolg."