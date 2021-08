6 Volles Haus: "Mühle Express" hat am Sonntag die Gäste des Wasenfestes unterhalten.Fotos: Breisinger Foto: Schwarzwälder Bote

Unterhaltung: "Mühle Express" unterhält zahlreiche Gäste auf dem Areal der Weilener "Wasenstube"

Wer die für Veranstaltungen dieser Größenordnung mittlerweile obligatorische 3G-Hürde übersprungen hatte, den hat beim Auftakt des 39. Wasenfests auf dem Außengelände der "Wasenstube" in Weilen unter der Rinnen beste Unterhaltung und viel Spaß erwartet.

Weilen unter den Rinnen. Bereit zur Frühschoppenzeit um 10 Uhr erklangen die ersten Töne des aus Sängerin Viola Butz. Gitarrist Michael "Mikel" Händel, Bassist und Baritonist Thomas Händel und dem musikalischen Alleskönner Uwe "Spani" Spanier bestehenden "Mühle Express", der sein Publikum, zum Teil stilecht in Dirndl und Lederhose erschienen, bis 18 Uhr unterhielt. "Danach ist aber noch lange nicht Schluss, viele Gäste treffen sich noch zum Stammtisch", weiß Wasenwirt Heinz Koch aus langjähriger Erfahrung.

Bei dem breit gefächterten Repertoire, das von zünftiger Musik über Schlager bis hin zu aktuellen Hits reichte, kam jeder Gast auf den Geschmack, und so wurde das Gelände kurzerhand zum Tanzsaal umfunktioniert oder dem am Sonntag seinen 57. Geburtstag feiernden Kurt ein Ständchen geträllert.

Für das Quartett war es drei Wochen nach dem Auftritt beim Bayrischen Frühschoppen im Dormettinger Schieferpark der zweite Auftritt seit ewig langer Zeit. "Ein Liveauftritt kann nicht im Proberaum nachgestellt werden, und fünf, sechs Stunden auf der Bühne sind noch einmal eine ganz andere Belastung, von daher war es eine echte Herausforderung, die wir aber der Publikumsresonanz nach gut meisterten. Es hat sich gelohnt, dass ich für diesen Auftritt extra meinen Urlaub unterbrochen habe", meint "Mikel".

"Wir sind froh, endlich wieder einmal bei solchen Events zu spielen. Bei uns steht der Spaß an der Musik im Vordergrund, und wir möchten die Leute begeistern. Der Zuspruch ist enorm, sogar noch größer als zuvor. Man merkt, dass die Leute froh sind, endlich wieder einmal raus zu kommen", ergänzt "Mikel". "Wir bringen einfach etwas rüber", gibt Butz Einblick in das Erfolgsrezept von "Mühle Express".

"Der Auftritt von ›Mühle Express‹ war wie gewohnt einwandfrei. Das ist so eine pflegeleichte Band ohne jegliche Sonderwünsche", lobt Koch die Vollblutmusiker.

Zeitweise befanden sich um die 1000 Gäste auf dem weitläufigen Areal. "Vor der Veranstaltung hatten wir natürlich Angst, dass nicht viele Leute kommen, aber es war ein ständiges Kommen und Gehen. Es ist einfach top, was für tolle Gäste und was für ein tolles Publikum wir haben", freut sich Koch, der sich auch in diesem Jahr wieder auf die tatkräftige Mithilfe von vielen Freiwilligen wie vom SC Wellendingen und vom Musikverein Weilstetten verlassen konnte.

"Auf diese Helfer bin ich stolz, doch leider beteiligen sich mit Ausnahme der Feuerwehr, die für die Verkehrssicherung verantwortlich war, keine anderen Vereine aus Weilen", bemängelt Koch. "Beim 40. Jubiläum im nächsten Jahr möchten wir bis zu 5000 Besuchern ein Riesenhighlight bieten", blickt Koch voraus.

Am Mittwoch dieser und in der nächsten Woche geht das Wasenfest jeweils ab 10 Uhr mit dem Kesselfleischessen wieder, für die musikalische Unterhaltung sorgen am 11. August die BiraBöhmische Blasmusik und am 18. August die "Blaskapelle Peng" mit böhmisch-mährischer Musik. Zwei Tage später kommt um 19 Uhr das Comedyduo "Hillus Herzdropfa" nach Weilen, und im Anschluss wird der Topact "Die Höhner" auf einem zehn mal zehn Meter großen Trailer seine großen Hits zum Besten geben. Bei allen drei Veranstaltungen wird erneut "3 G" gelten, das mobile Testzentrum wird wiederum Station im Ort machen.