1 Die Elternbeiträge im Kreis Freudenstadt steigen um jährlich rund drei Prozent. (Symbolfoto) Foto: © Coloures-Pic – stock.adobe.com

Die Elternbeiträge für die Kindergärten im Kreis Freudenstadt sollen bald steigen, und zwar jedes Jahr automatisch um drei Prozent.















Kreis Freudenstadt - Einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss hat der Jugendhilfeausschuss am Montag einstimmig getroffen. Die neue Regelung tritt ab Januar in Kraft, sofern der Kreistag am kommenden Montag ebenfalls zustimmt. Damit will der Kreis dem landesweiten Richtwert folgen, auf den sich die Kirchen und kommunalen Verbände geeinigt haben. Er liegt bei 305 Euro.

So teuer wird die Betreuung für die meisten Familien allerdings nicht, weil es unterschiedliche Betreuungsmodelle und soziale Staffelsätze für kinderreiche Familien gibt (Info). Der angestrebte Deckungsbeitrag von 20 Prozent der tatsächlichen Kosten für die Kindertagespflege, die über die Elternbeiträge aufgebracht werden sollen, lasse sich aus diesem Grund nicht erreichen. Der Landkreis rechnet mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 13 000 Euro.

Kattner: mehr Planbarkeit

Mit der automatischen Erhöhung jedes Jahr will sich das Landratsamt künftig die jährliche Abstimmungsrunde mit einigermaßen vorhersehbarem Ausgang sparen. "Das Thema kommt ja in aller Regelmäßigkeit", so Stefanie Kattner, Dezernentin für Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit. Dadurch ergebe sich auch eine "Verlässlichkeit und Verbindlichkeit" den Eltern gegenüber. Falls sich "eklatante Veränderungen" ergeben sollten, komme das Thema wieder zur Diskussion in den Kreistag. Außerdem werde der Beitrag künftig am Monatsende abgebucht, nicht mehr zur Mitte.

Elisabeth Gebele hakte nach, weshalb der Kostenbeitrag immer derselbe sei, ob die Betreuungszeit nun eine Stunde oder zehn Stunden betrage. "Bei zehn Stunden ist der anteilige Verwaltungsaufwand viel geringer. Dann könnte man die Eltern daran auch teilhaben lassen." Paul Huber, Ausschuss-Mitglied und Vorsitzender des Tageselternvereins im Landkreis, sagte, dies sei der Flexibilität des Angebots geschuldet. Eltern könnten stundenweise Betreuung buchen, weshalb der Verwaltungsanteil auf die Stunde umgerechnet worden sei. "Damit sind wir in der Vergangenheit gut gefahren", sagte Huber.

Einfacher und planbarer soll es künftig auch für den Tageselternverein werden, der das ergänzenden Angebot zu den kommunalen und kirchlichen Kindergärten organisiert. Er erfüllt damit eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die sonst die Kommunen leisten müssten. Ab Januar erhält der Verein vom Landkreis vier Vollzeitstellen für die Organisation finanziert, in Summe rund 280 000 Euro im Jahr. Bislang hing die Förderung von der Zahl der Kinder ab, die von Tageseltern betreut werden. Und die schwanke, sagte Huber.

Während Corona sei die Zahl der betreuten Kinder auf 180 abgestürzt, was entsprechende Einnahmeverluste für den Verein bedeutet habe. Normalerweise würden im Kreis etwa 380 Kinder von Tageseltern betreut. Laut Huber nehme der Verein dem Kreis viel Arbeit für wenig Geld ab, ermögliche eine Betreuung rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Dies ermögliche es beispielsweise für Eltern, die in der Gastronomie beschäftigt sind, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Ein festes Budget für Personalausstattung fand auch Elisabeth Gebele einleuchtend: "Der Verein kann bei schwankenden Kinderzahlen ja nicht beliebig Personal aufstocken oder verschwinden lassen."

Was Eltern bezahlen

Die Elternbeiträge: Für den Regelkindergarten beträgt der Monatsbeitrag künftig 122 Euro für Familien mit einem Kind. Hat eine Familie zwei Kindern unter 18 Jahren, die im selben Haushalt wohnen, reduziert sich der Beitrag auf 95 Euro, bei drei Kindern auf 63 Euro und bei vier und mehr Kindern auf 21 Euro. Die Abbuchung kann höher ausfallen, weil manche Städte und Gemeinden nur elf Mal jährlich den Beitrag einziehen. Die Beitragssätze für Kinderkrippen: 362 Euro für Familien mit einem Kind, oder 269, 182 oder 72 Euro für Kinder mit zwei, drei oder vier und mehr Kindern unter 18 Jahren in ihrem Haushalt.