Joris tritt am 15. August beim "Sommersound-VS Warm Up 2021" in Villingen-Schwenningen auf.

"Sommersound-VS Warm Up 2021" steigt Mitte August in Villingen-Schwenningen: Revolverheld, Alvaro Soler, Dorfrocker und Joris treten beim Druckzentrum Südwest auf.

Villingen-Schwenningen - Eigentlich hätte schon im Jahr 2020 der "Sommersound-VS" erklingen sollen. Die vom Schwarzwälder Boten und der Teninger Agentur KaroEvents ursprünglich geplanten Musiktage werden zwar auf 2022 verschoben, freuen darf man sich aber auch in diesem Sommer auf Open-Air-Konzerte beim Druckzentrum Südwest.

Die schlechte Nachricht zuerst: Mark Forster, Wincent Weiss, The Bosshoss und Die Fantastischen Vier – sie alle werden erst im nächsten Jahr ihre Zusage für den "Sommersound-VS" einlösen. Bis zu 9000 Tickets sind pro Konzert nämlich schon verkauft und behalten damit ihre Gültigkeit. Zwar sinken die Inzidenzzahlen, doch so viele Konzertbesucher auf einmal sind im Sommer 2021 noch utopisch.

Vier Konzertabende unter Hygieneschutz mit je 1000 Menschen

Der KaroEvents-Geschäftsführer Christoph Römmler schiebt die gute Nachricht aber gleich hinterher: Es wird ein "Sommersound-VS Warm Up 2021" geben, das an vier Konzertabenden je 1000 Menschen unter Hygieneschutz genießen dürfen. Gewonnen habe man dafür angesagte Künstler, die für "kleines Geld" spielen, "weil sie sich, wie wir auch, moralisch verpflichtet fühlen, dem Publikum nach dem Corona-Koma wieder etwas zu bieten", sagt Römmler. Den Anfang macht am 12. August Alvaro Soler. Der Senkrechtstarter, omnipräsent in Radio und TV, gilt mit seiner spanischen Gute-Laune-Musik für Römmler als "Zugpferd" des "Sommersound-VS Warm Up 2021". Am 13. August folgen die Dorfrocker, bekannt von etlichen Vereinssommerfesten mit großer Fanbase im Südwesten. Römmler beschreibt sie so: "Eine Mischung aus VoxxClub, Andreas Gabalier und Helene Fischer". Am 14. August löst dann Revolverheld sein schon für 2020 gegebenes Versprechen ein, mitzuwirken, da ihr Terminkalender für 2022 keine entsprechende Lücke aufweist. Den Schlusspunkt in diesem Jahr setzt am 15. August Joris, der deutsche Singer und Songwriter, der mit "Herz über Kopf" einen Riesenhit landete und besonders ein jüngeres Publikum anspricht.

Für die Hygienemaßnahmen bei den bestuhlten Open-Air-Konzerten auf dem Parkplatz des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen haben sich die Veranstalter ordentlich ins Zeug gelegt. Durch zwei separate Eingänge sei es möglich, zweimal 500 Menschen Zutritt auf das Gelände zu verschaffen, sagt Römmler. Die Daten werden bereits bei der Ticketierung erfasst, Masken müssen bis zur Einnahme des Platzes getragen werden, aufstehen und tanzen ist erlaubt. Römmler hofft, dass sich die Regelungen bis August noch einmal lockern werden.

Eingebettet ist die Open-Air-Konzertreihe in ein kulturelles Gesamtpaket der Stadt Villingen-Schwenningen, freie Kulturträger und Vereine. Unter dem Motto "Sommer VS" verbirgt sich zudem die Aktion "Zurück ins Leben", mit der das Stadtmarketing die Rückkehr zu Handel, Gastronomie und Kultur feiert. Nachdem er zu Beginn des Jahres noch damit gerechnet habe, auch den Sommer 2021 auf der Terrasse aussitzen zu müssen, sei er froh und glücklich über das Engagement in Villingen-Schwenningen, das momentan seinesgleichen suche, lobt Römmler.

Info: Karten

Karten zum "Sommersound-VS Warm Up 2021" gibt es bei der Ticket-Hotline unter 07423/7 87 90 (zuzüglich vier Euro Porto und Versand), Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr, sowie online unter www.schwabo.de/tickets und www.karoevents.de.