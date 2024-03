1 Kaufland würde dann als neuer Mieter in die Gebäude der ehemaligen Real-Filialen einziehen. Foto: dpa/Jens Wolf

Aus Real wird Kaufland: Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Filialen der insolventen Warenhauskette übernommen. Nun gibt es auch Interesse an den bis zuletzt von Real genutzten Standorten.









Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland will sich knapp die Hälfte der am vergangenen Wochenende für immer geschlossenen Märkte der insolventen Warenhauskette Mein Real sichern, um dort eigene Filialen zu eröffnen. So sollen bis zu 23 der 49 aufgegebenen Standorte in das Kaufland-Filialnetz integriert werden, 13 davon bis Ende Februar 2025. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.