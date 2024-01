Durch Äcker, Streuobstwiesen und Kleingärten führt die abwechslungsreiche Wanderung. Obwohl sie kaum Steigungen hat, bietet sie tolle Aussichten. Streckenlänge: etwa 7,7 Kilometer

Auf- und Abstiege: etwa 90 Meter

Anfahrt: B 14 nach Schwaikheim, Parken in der Dammstraße/Heinkelstraße oder am Bahnhof, wo auch Bahn und S-Bahn ankommen, www.efa-bw.de

Hier geht’s lang:

Wir folgen der Heinkelstraße 1 biegen aber an ihrer Linkskurve in den rechts abgehenden Fußweg ein. An der Verzweigung bei den Häusern rechts gehen wir auf dem linken, ansteigenden Weg weiter.

Auf der Höhe bei der neu angepflanzten Schwaikheimer Linde 2 bietet sich der erste herrliche Weitblick zum Lemberg bei Affalterbach. Danach nehmen wir den zweiten nach links abgehenden Weg. Dieser führt uns an Kleingärten entlang. Wir bleiben auf dem linken, abwärts führenden Weg. Wo es wieder eben wird, stoßen wir auf die Bahnlinie.

Nun geht es auf einem Naturweg über die Wiesen weiter. Immer geradeaus erreichen wir ein Bahnwärterhäuschen 3. Davor geht es mit einem rechts-links-Knick weiter, nun wieder auf Asphalt.

Bald biegen wir in den zweiten rechts abgehenden Weg ein und wandern zwischen mächtigen Strommasten hindurch. Nun steigt es zwischen Äckern erst an, danach fällt der Weg wieder ab. Hier sieht man nach rechts auf Schwaikheim. Bald haben wir die Ansiedlung Zillhardtshof erreicht. Wir wandern an ihr entlang, dann zieht der Weg nach rechts und bringt uns zur L 1140 4.

Wir überqueren die Landstraße und gehen entlang des Zipfelbachs weiter. Nach der Kläranlage überqueren wir den Bach nach rechts, halten uns aber danach gleich wieder links und folgen dem Wasserlauf.

Nach einer Rechtskurve 5 geht es auf dem nach rechts ziehenden Weg bergauf, vorbei an Gärten, durch eine flache Felderlandschaft und quer durch landwirtschaftliche Anwesen 6. Nach dem Haus mit Hofladen biegen wir rechts ab. Nun geht es hinab nach Schwaikheim.

Dort biegen wir links ab in die Leintelstraße und halten uns rechts in die Burgstraße. Links liegt die Alte Schmiede. Gleich darauf erreichen wir die Hauptstraße. Etwas nach rechts versetzt spazieren wir in der Gartenstraße weiter. Wir überqueren einen Bach und gehen links in die Bachstraße, gleich darauf in der Goethestraße rechts.

Hier steht rechts das Heimatmuseum Milchhäusle. Wir erreichen die Ludwigsburger Straße, in der wir uns links halten. Bei Haus 21 biegen wir rechts ab in einen schmalen Weg. Er bringt uns zur Panoramastraße, der wir nach links folgen. Gleich danach biegen wir rechts ab. Hier steht eine riesige Buche, nach der die Straße benannt ist. Wir wandern nun aufwärts und gehen in einer Rechtskurve geradeaus ab in den Erlenweg bis zur querenden Schubartstraße.

Nach ihr gehen wir durch das Schulgelände. Wir halten uns an der Linde links und kommen zur Blumenstraße. Hier geht’s links, dann rechts in die Mörikestraße, wieder links in die Lessingstraße, und wieder rechts in die Bahnhofstraße.

Wo diese vor der Bahnlinie als Margarete-Steiff-Straße nach rechts zieht gehen wir nach links über die Parkplätze zum Bahnhof. Nach dem Bahnhofsgebäude geht es unter den Gleisen durch zur Damm- bzw. Heinkelstraße.

Kartentipp: Wanderkarte W220 Welzheim, 1:25 000, LGL; Wanderkarte mit Radwegen Stuttgart Nordost Blatt 52-541, 1:25 000, NaturNavi