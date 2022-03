4 Mit brachialer Gewalt kämpft sich der Abrissbagger durch das Wali-Kino. Foto: Kienzler

In der Waldstraße endet eine Ära: Abrissbagger machen das ehemalige Wali-Kino dem Erdboden gleich, um dort Platz für zwei Mehrfamilienhäuser zu machen. Der mehr als 100 Jahre alte Bau machte sich zuletzt als Sex-Kino einen Namen – zuvor war dort das ehemalige Vereinslokal des FC 08 Villingen und ein Filmtheater beheimatet.















VS-Villingen - Wer heute über das "Wali" redet, denkt unverzüglich an das zwischenzeitlich größte Sex-Kino in Deutschland am Villinger Eisweiher. Das Gebäude in der Waldstraße 13 lockte zuletzt sündige Gäste aus ganz Süddeutschland an.