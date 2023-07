Bei der derzeit sehr trockenen Vegetation kann es im Wald sehr schnell auf einer großen Fläche brennen, etwa durch eine weggeworfene Zigarettenkippe. Was die Ursache für den Brand am Samstagvormittag zwischen Calw und Hirsau war, wird derzeit noch ermittelt, wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Über die Calwer Rettungsleitstelle wurde um 10.48 Uhr das Feuer gemeldet, das in der Nähe des Aussichtspunkts Welzberghütte ausgebrochen war. Nach den weiteren Angaben der Polizei hat es dort auf einer Fläche von etwa 15 mal 20 Meter gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer sehr schnell unter Kontrolle bringen können. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben die Vegetation und die obere Bodenschicht auch im Kreis Calw stark ausgetrocknet, hatte das Landratsamt bereits im Juni mitgeteilt. Geregnet hat es seither zudem nur wenig, die Böden sind immer noch knochentrocken. Die Behörde weist deshalb auf die wichtigsten Regeln zur Waldbrandvermeidung hin. Vom 1. März bis 31. Oktober gelte im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot. Feuer sei nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt, sofern diese nicht von der zuständigen Gemeinde gesperrt wurden.

Verboten sei das Grillen im Wald auf mitgebrachten Gartengrillgeräten. Offenes Feuer außerhalb des Waldes müsse mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein und es müsse immer ausreichend Löschwasser bereitgehalten werden. Glasflaschen dürften unter keinen Umständen weggeworfen werden, denn diese könnten wie eine Lupe wirken und Feuer entfachen. „Das Abbrennen von Unkraut ist unbedingt zu vermeiden“, so das Landratsamt weiter.

Doch was tun, wenn man selbst einen Waldbrand bemerkt hat? Unter der Notrufnummer 112 sollte laut Landratsamt unbedingt jeder noch so kleine Wald- oder Flächenbrand gemeldet werden. Brandort oder Anfahrtsweg sollten den Hilfskräften so gut wie möglich beschrieben werden. Man könne den Einsatzkräften der Feuerwehr helfen, wenn man außerhalb des Gefahrenbereiches auf die Helfer warte und den Weg zur Brandstelle zeige, so die Behörde weiter. „Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Ist das Feuer durch Sie nicht zu löschen, bringen Sie sich unmittelbar, entgegen der Windrichtung, in Sicherheit“, rät die Behörde.