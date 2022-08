Waldbrand in Aistaig

2 Das unwegsame Gelände stellt eine Herausforderung dar. Foto: Wagner

Erneut kam es am Donnerstag zu einem Waldbrand in Oberndorf. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.















Oberndorf-Aistaig - Nach zwei Alarmen wegen Waldbränden in der Nacht zum Donnerstag oberhalb der Barbarahalde musste die Feuerwehr Oberndorf am Donnerstagabend erneut zu einem Waldbrand in Aistaig ausrücken.

Im Bereich des Lauterbachtales war aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen und drohte auf das Waldgebiet Richtung Hochmössingen- Herrenhof überzugreifen. Laut Stadtbrandmeister Manuel Suhr hatte sich das Feuer bereits auf 400 Quadratmetern ausgebreitet als die Feuerwehr eintraf.

65 Einsatzkräfte vor Ort

Mit zehn Einsatzfahrzeugen und 65 Einsatzkräften gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen, bevor er auf weitere Waldgebiete übergriff. Um in diesem unwegsamen Gelände die Glutnester zu löschen, wurde der Absturzsicherungstrupp in die Maßnahmen mit einbezogen und auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Beim Erstangriff konnte die Feuerwehr auf 6000 Liter der Tanklöschfahrzeuge zurückgreifen, um eine Riegelstellung aufzubauen. Weiteres Wasser wurde über eine Schlauchleitung mit einer Länge von einem Kilometer aus dem Hochmössinger Weiher an die Brandstelle gepumpt.