In zahlreichen Regionen Griechenlands sind Waldbrände ausgebrochen. Starke Winde fachen die Feuer immer wieder an und erschweren die Löscharbeiten. Ein Überblick, wo überall es in Hellas brennt.

Griechenland wird in diesem Sommer von einer beispiellosen Serie an Waldbränden heimgesucht. Die griechische Bevölkerung ist an lang anhaltende Wärmeperioden und lokale Brandherde gewöhnt. Doch die diesjährige extreme Hitze und Feuersbrünste sprengen alle bisherigen Erfahrungswerte.

Ein Überblick, wo überall in Griechenland Wälder und Vegetation in Flammen steht:

Auf unserer Karte sehen Sie, wo es derzeit in Griechenland brennt:

Touristen: Außer Kontrolle geratene Waldbrände haben auf der griechischen Urlauberinsel Rhodos zu beispiellosen Massenevakuierungen geführt. 30 000 Touristen und Einheimische mussten am Wochenende vor den Flammen flüchten. 19 000 von ihnen wurden mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht. Andere flüchteten auf eigene Faust.

„Auf der Insel halten sich derzeit insgesamt rund 20 000 deutsche Urlauber von Reiseveranstaltern auf, betroffen von den Evakuierungen ist nur ein kleinerer Teil“, berichtet die Pressesprecherin des Deutschen Reiseverbandes, Kerstin Heine.

Evakuierung: Nach Einschätzung der Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Brände unter Kontrolle sind. Im Südwesten Griechenlands sind die Temperaturen am Sonntag (23. Juli) auf über 46 Grad gestiegen.

Polizeisprecherin Konstantia Dimoglidou spricht von der „größten Brand-Evakuierung“, die es je in Griechenland gegeben habe. „Wir mussten ein Gebiet mit 30 000 Menschen evakuieren“. Am Samstag erreichten die Flammen die Küste im Süden und Südosten der Insel. Dort befinden sich mehrere Touristenhochburgen.

Betroffene Gemeinden: Inzwischen sind unzählige Dörfer von den Waldbränden betroffen. Eine Übersicht:

• Kiotari • Gennadi • Pylonas• Laerma • Lardos • Lindos • Kalathos Malona • Asklipieio

• Pefkos • Massari • Haraki • Eleousa • Salakos • Dimilia • Embonas • Apollona

Für die Gemeinden • Kameiros • Atavyros und • Lindia wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

Auf unserer Karte sehen Sie, wo es auf Rhodos derzeit brennt:

Auch auf Korfu sind nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Auf der Ferieninsel begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtet.

Evia, Karystos, Peloponnes

Auf der Insel Evia und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion sind am Montagmorgen (24. Juli) große Brände gemeldet worden. Auch dort werden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilt der Rettungsdienst mit.

Euböa

Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa ist am Sonntag (23. Juli) bei Karsystos ein Waldbrand ausgebrochen. Mehrere Wohngebiete mussten dort ebenfalls evakuiert werden.

Region Athen

Am Montagmorgen ist in Kouvaras etwa 30 Kilometer südöstlich von Athen ein Brand ausgebrochen aus. Angefacht durch starke Winde, breiten sich die Flammen schnell aus. Einwohner im Osten von Athen mussten ihre Häuser verlassen, mehr als tausend Kinder wurden aus einem Sommerlager in Sicherheit gebracht.

Auch im Westen der griechischen Hauptstadt breitet sich ein Feuer rasch aus. Im Badeort Loutraki brannten mehrere Häuser aus. Mittlerweile konnte das Feuer nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.