In der Westtürkei kämpfen Einsatzkräfte den zweiten Tag in Folge gegen einen großen Waldbrand am Hellespont. Starker Wind erschwere die Löscharbeiten im westtürkischen Canakkale, sagte Forstminister Ibrahim Yumakli am Mittwoch (23. August). Er zeigte sich vorsichtig positiv, man sei in einer besseren Lage als am Vortag. 1500 Hektar, davon 800 Hektar Wald, seien betroffen.

Acht Flugzeuge und 26 Helikopter sind derzeit im Einsatz. Zur Brandbekämpfung ist auch ein Schiff an den Hafen von Canakkale verlegt worden, teilt die Küstenbehörde auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Welche geschichtliche Bedeutung hat der Hellespont?

Der Hellespont ist ein geschichtsträchtiger Ort. Hier soll der mythologische Held Achilleus nach seinem Tod im Trojanischen Krieg in den Fluten bestattet worden sein. Im Zweiten der Griechen gegen das Persische Großreich überquerte der persische König Xerxes I. die schmale Meerenge während seines Feldzugs gegen Griechenland etwa 480 v. Chr. mit zwei Schiffbrücken über den Hellespont, die jeweils aus über 300 Schiffen bestanden.

Heute heißt die Meerenge Dardanellen. Sie verbindet das Ägäische Meer mit dem Schwarzen Meer. Die Meerenge ist eine wichtige Schifffahrtsroute für Schiffe, die zwischen Europa und Asien verkehren. Hier holen sich Löschflugzeuge das Wasser zum Löschen der Waldbrände. Und das ist bitter nötig, denn nicht nur in Griechenland, auch im Westen der Türkei wüten Waldbrände.

Wo sind aktuell die Waldbrände?

Die Waldbrandkarte des Copernicus-Satelliten zeigt die großen Feuer bei Alexandroupoli auf griechischer und Canakkale auf türkischer Seite der Dardanellen. Foto: https:///effis.jrc.ec.europa.eu/

Nachgebautes trojanisches Pferd an der Hafenpromenade von Çanakkale. Foto: Imago/Imagebroker

Die von Waldbränden auf griechischer Seite betroffenen Region um die Stadt Alexandroupoli ist nur rund 90 Kilometer Luftlinie entfernt. Östlich der Stadt Çanakkale sind wegen eines großen Feuers bereits neun Dörfer evakuiert worden.

Rund 1200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 48 Menschen mussten wegen Rauchvergiftungen in Krankenhäusern behandelt werden. Tote gebe es bislang nicht, berichtet der staatliche Nachrichtensender TRT.

Mehr als 1500 Hektar Waldfläche sind verbrannt. Die Flammen haben sich trotz Löschversuchen vom Bodem und aus der Luft durch starke Winde ausgebreitet.

Warum ist der Seeverkehr im Bosporus unterbrochen worden?

Der Seeverkehr von der Ägäis zum Marmarameer ist wegen der Feuer ausgesetzt worden, teilte das türkische Verkehrsministerium mit. „Der Verkehr in den Dardanellen wurde am Dienstag in beiden Richtungen unterbrochen, weil sich die Löschflugzeuge, mit denen der Waldbrand in der Region bekämpft wird, das Wasser aus dem Meer holen“, heißt es seitens der Schifffahrtsagentur Tribeca.

Betroffen sind demnach 15 nordwärts und 19 südwärts fahrende Schiffe. Größere Schiffe hätten bis Mittwochmorgen auf die Durchfahrt warten müssen, um die Meerenge bei Tageslicht passieren zu können. Dem türkischen Verkehrsministerium zufolge stehen Schlepper bereit, sollte sich das Feuer der Küste nähern.