Nach Griechenland und Italien wird auch Kroatien in diesem Sommer wieder von Waldbränden heimgesucht. Auf der Ferieninsel Čiovo nahe Split an der Adria-Küste stehen derzeit hunderte Hektar Wald in Flammen.

In Kroatien kämpfen Feuerwehrleute noch immer gegen Waldbrände nahe der bei Touristen beliebten kroatischen Küstenstadt Dubrovnik sowie der Stadt Novi Vinodolski an. Dubrovnik hat zusätzliche Bekanntheit erhalten, seit Teile der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ dort gedreht wurden.

Auf unserer Karte sehen Sie, wo es derzeit an der kroatischen Adria-Küste brennt:

Wo toben neue Feuer an der kroatischen Adria?

Einige Tage nach dem Ausbruch dieser Feuer gehen Einsatzkräfte gegen einen weiteren großen Brandherd vor. Der starke Wind behindere die Löscharbeiten auf der Ferieninsel Čiovo nahe der Küstenstadt Split, teilt der nationale Feuerwehrverband mit. Häuser seien bislang noch nicht von den Flammen bedroht.

Die Insel befindet sich in der Region Dalmatien westlich von Split und ist durch eine Klappbrücke mit der Altstadt von Trogir verbunden.

Die rund 150 Feuerwehrleute würden von sechs Löschflugzeugen darin unterstützt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, heißt es in der Erklärung weiter. Örtliche Medien haben Fotos von dichtem Rauchschwaden veröffentlicht, die bis ins rund 15 Kilometer südlich der Insel gelegene Split drangen.

Wie groß sind die bisherigen Schäden?

Laut lokalen Medien brach das Feuer bei Čiovo am Donnerstagnachmittag aus. Noch immer gibt es mehrere Brandherde, die derzeit von Einsatzkräften ausfindig gemacht werden. Laut ersten Einschätzungen sind bereits rund 450 Hektar Wald zerstört worden.

Das Anfang der Woche ausgebrochene Feuer bei Dubrovnik war bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt herangekommen, konnte am Mittwoch (26. Juli) aber unter Kontrolle gebracht werden. Die Altstadt von Dubrovnik zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. Sie zieht jährlich bis zu einer Million Besucher an, ebenso wie die rund 1000 Inseln der kroatischen Adria-Küste.

Wo brennt es derzeit in Südeuropa?

Die hohen Temperaturen und der starke Wind haben in mehreren Anrainerstaaten des Mittelmeers massive Waldbrände befördert – unter anderem in Griechenland, auf Sizilien und in Algerien. Auch auf der französischen Insel Korsika und in Portugal kam es zu Waldbränden.