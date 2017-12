Waldachtal Weihnachten wie in großer Familie

Waldachtal-Salzstetten. "Wenn ich in die festliche und froh gestimmte Runde blicke, entsteht in mir das Gefühl einer großen Familie, in der Wärme und Herzlichkeit zuhause sind", wandte sich Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner an die erfreulich große Zahl von älteren Mitbürgern. Immer wieder werde deutlich, dass die heutige Generationen von der Aufbauleistung der Älteren profitiere. Fahrner: "Mit ihrer Hände Arbeit ist auch diese Gemeinde weiterentwickelt worden."

Heute nehme man unbewusst, weil schon Gewohnheit, den Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte als Selbstverständlichkeit hin. "Sie haben viel Positives vorgelebt." Der Redner lobte den Einsatzwillen, die Geduld, die Genügsamkeit und Zufriedenheit mit dem, was man hat. Und vor allem den Mut und den Glauben an Gott. Gerade in schwierigen weltpolitischen Zeiten und den Krisen in der ganzen Welt, sollten wieder solche Grundwerte in den Mittelpunkt des Handels treten.

Wolfgang Fahrner sagte: "Der Mensch muss zählen, der Nächste – wie uns die Weihnachtsgeschichte lehrt – und nicht Macht und Geld!" Gerade der Mut und der Wille, sich für den Nächsten einzusetzen im festen Glauben an Gott, fehlten unserer Gesellschaft leider immer mehr. Er plädierte für eine Stärkung intakter Familien sowie der Verbindungen zum Dorf und der Dorfgemeinschaft.