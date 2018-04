Waldachtal-Tumlingen. In einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Tumlingen wurden am Sonntag fünf Jugendliche konfirmiert. Den Gottesdienst leiteten Pfarrer Ralf Keimig und Diakon Ralf Hornberger. Keimig betonte in seiner Predigt: "Es ist ein Privileg, hier zu sein." Es rief den Jugendlichen in das Bewusstsein, dass die Menschen heutzutage ein privilegiertes Leben führen. Umso wichtiger sei es herauszufinden, was wirklich nützlich und schädlich sei im Leben. Daher wünschte Keimig den Konfirmanden Weisheit, um die richtigen Entscheidungen im Leben treffen zu können. Musikalisch wurde der Gottesdienst umrahmt vom Posaunenchor Waldachtal unter der Leitung von Hans Georg Bohnet sowie dem "Elternchörle" unter der Leitung von Diakon Ralf Hornberger. Konfirmiert wurden Angelina Gross, Hannah Steiniger, Fabian Kostow, Silas Henssler und Henning Müller.