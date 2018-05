Die Kartfahrer des Motor- und Radsportvereins (MRSV) Waldachtal waren in Urloffen bei Offenburg im Trainingslager. Bei optimalen Bedingungen konnten die Fahrer an ihrer Technik feilen und die Rundenzeiten verbessern. Es war in gelungenes Trainingslager, da das Wetter auch bis auf ein Gewitter relativ gut mitgespielt hat. Bei den Rennkart-Fahrern gab es ein paar technisch bedingte Ausfälle zu verzeichnen, sie hielten sich jedoch in Grenzen. Foto: MRSV