Waldachtal Vier Vorsitzende sollen den Verein zukünftig führen

"Dafür werden wir heute einen größeren Zeitaufwand betreiben müssen", verkündete Hess, der seinen Vorsitz im Zuge der Neuwahlen abgeben sollte. "Wir haben die alte Satzung entrümpelt und die Neufassung von einem Fachanwalt prüfen lassen", erklärte Hess den Mitgliedern. Vor allem redaktionelle Änderungen führten dazu, dass die neue Satzung fast um die Hälfte zusammengeschrumpft ist. Im "Zweck und Aufgaben des Vereins" wurden unter anderem die Sportzweige Kinderturnen, Damengymnastik und Tennis gestrichen und durch die Bezeichnung "diverse Sportarten" ersetzt. "Damit halten wir uns offen, welche Sportarten wir anbieten wollen", erklärte Hess. Eine wesentliche Veränderung tat sich im Paragrafen 17 (Vorstandschaft) auf. Statt einem Vorsitzenden und einem Stellvertreter sollen künftig vier gleichrangige Vorsitzende den Verein führen dürfen. Demnach fungieren dann jeweils in den Sparten Finanzen, Sport, Wirtschaft und Verwaltung vier gesetzliche Vertreter des Vereins, die es im späteren Verlauf der Versammlung zu wählen galt. Sportkreispräsident Alfred Schweizer warf dazu ein, dass das Finanzamt oder Vereinsregisteramt eventuell eine Korrektur der Neufassung wünschen könnte. In diesem Fall müsste der Vorstand die Änderungswünsche in einer außerordentlichen Sitzung von den Mitgliedern bestätigen lassen.

Schweizer riet der Versammlung, dass der Vorstand von den Mitgliedern bevollmächtigt werden soll, die dann notwendigen Korrekturen selbstständig vornehmen zu können. Dies könne der Verein als Passus in Bezug auf diese Hauptversammlung in der Neufassung mit aufnehmen. Die Mitglieder beherzigten den Ratschlag Schweizers und stimmten dem Passus einstimmig zu. Danach folgte der einstimmige Beschluss der Mitglieder zur Neufassung der Vereinssatzung.