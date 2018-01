Waldachtal Training zahlt sich für Nachwuchs aus

Waldachtal-Salzstetten. Leonie Müller, Jahrgang 2009, trainiert seit diesem Jahr im Tischtennis Bundes- und Landes-Stützpunkt Böblingen. 2017 erfuhren dort die Salzstetter Jugendspieler Lio Pardela, Brian Sahiti und Marie Schneider eine Förderung. Zusätzliches Training zahlt sich aus. Dies war an den Leistungen und teilweise auch an den Ergebnissen der Meisterschaften bei den Sportfreunden Salzstetten abzulesen. Der neunjährige Jugend-Vereinsmeister Lio Pardela machte Fortschritte.

Unter der Regie des erfahrenen Trainers Herbert Kummer und von Jugendleiter Bruno Zipperle nahmen an die 20 Kinder und Jugendliche an den Vereinstitelkämpfen in der Gemeindehalle teil. Sie lieferten sich spannende Spiele an der grünen Platte und wurden für ihre Leistungen mit Sachpreisen belohnt. Jeweils an die drei Besten überreichte Tischtennis-Abteilungsleiter Daniel Kreidler schöne Pokale.

Marie Schneider aus Salzstetten wurde zur Bezirksmeisterin der Mächen U10 in Klosterreichenbach gekürt. Erfolgreich bei den Bezirksmeisterschaften in Klosterreichenbach waren auch Sophie Müller als Dritte bei den Mädchen U11 und Lea Sahiti als Dritte bei den Mädchen U12. Marie Schneider/Sophie Müller sicherten sich im Doppel U11 den Bezirks-Vizemeistertitel vor Lilli Brenner/Vanessa Knickhoff ebenfalls aus Salzstetten. Bei den Mädchen U13 spielte Lea Sahiti mit ihrer Partnerin L. Hellstern für Mühringen und erreichte Rang zwei. Dritter wurde das Salzstetter Duo Luisa Helbig/Kimberly Offenburger. Dritte Plätze erkämpften sich Lio Pardela/Brian Sahiti im Doppel Jungen U11 und Eduard Binder im Einzel bei den Jungen U18.