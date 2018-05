Waldachtal Sport und Musik bestimmen das Leben des Jubelpaares

Nach dem Besuch der Oberschule Horb – dort war er Klassen-Primus – erlernte August Kaupp das Metzger-Handwerk bei seinem Onkel Albert in Altheim und legte 1953 die Meisterprüfung ab. 1964 übernahm er den elterlichen Betrieb samt Gasthaus Germania, den er zusammen mit seiner Frau führte. Aus gesundheitlichen Gründen veränderte er sich 1971 beruflich und arbeitete zwei Jahre als Verwaltungsangestellter beim Landratsamt Horb. 1973 bis 1993 wurden ihm beim Landratsamt Freudenstadt weitere Aufgaben übertragen und er wurde Sachgebietsleiter. Für Kollegen war er "Hilfsstation" und für Klienten "die Blume im Gestrüpp der Bürokratie". 1972 holte er die Fachhochschulreife nach. 14 Jahre lang stellte er sich als Gemeinde- und Ortschaftsrat in den Dienst seiner Heimatgemeinde. Seit 1977 bis heute leiht er dem katholischen Kirchenchor seine Bass-Stimme. Beim Männergesangverein Schwarzwaldlust, bei dem er 15 Jahre als Vize-Dirigent tätig war, sang er von 1949 bis 1985 im Chor. Beim Musikverein ist er Ehrenmitglied und seit 60 Jahren passives Mitglied. Seit Jahrzehnten ist er Mitglied bei den Volksbanken Horb-Freudenstadt und Dornstetten.

Ab 1946 streifte August Karl Kaupp als halblinker Halbstürmer über 50 Jahre lang das Trikot des FC Kickers Lützenhardt über. In den drei Jahren Landesliga (seinerzeit: Amateurliga) ging er in einem Jahr als Torschützenkönig hervor. Zusammen mit Olympiasieger Frank Höfle, der auch in Heiligenbronn groß wurde, ist er 1994 mit dem Fair Play-Pokal des Sportkreises Freudenstadt ausgezeichnet worden, weil er in seiner Fußballer-Zeit von 1964 bis 1988 keine Verwarnung und keinen Platzverweis bekommen hat. Der Kämpe hat über 300 AH-Spiele bestritten und beendete seine Fußballer-Karriere erst im Alter von 59 Jahren. 20 Jahre lang frönte er dem weißen Sport und ging beim Tennisclub zweimal als Clubmeister der Hobbyspieler hervor. Erfolgreich agierte er bei Jedermann-Turnieren im Tischtennissport und als Volksläufer beim Leichtathletik Club Waldachtal. Hausmusik macht er auf dem Klavier und dem Akkordeon und zuweilen bei den Senioren.

Landjahr absolviert

Tilla Kaupp, geborene Denner, absolvierte ihr Landjahr bei der kinderreichen Familie Adam Bohnet in der Lützenhardter Mühle, besuchte die Hauswirtschaftsschule Gut-Betha-Haus in Rottenburg, arbeitete als Mädchen für alles bei Kaufhaus und Bürstenfabrik Geiger und zeitweilig als Schreibkraft auf dem Rathaus. 20 Jahre lang galt sie als die gute Seele in der Germania als Metzgerei-Verkäuferin und Wirtin. Zehn Jahre lang half sie Nachfolger Roland Fischer freitags und samstags in der Metzgerei. Sie war flexibel und konnte es gut mit den Leuten. In den Jahren 1951 bis 1971 war die humorvolle Frau zusammen mit ihrer Schwiegermutter Katharina "Kätherle" Kaupp als "Singende Wirtin" von der Germania bekannt. Unter Chorleiterin Emma Wittich trat Tilla Agatha Kaupp 1942 im Alter von 13 Jahren in den katholischen Kirchenchor ein, dem sie 76 Jahre lang bis heute eine Stütze ist. Sie ist die Dienstälteste Lützenhardterin in der Musica Sacra und gilt als Urgestein. 15 Jahre lang wirkte sie als Kirchengemeinderätin. Ab 1974, ab der Investitur von Pfarrer Paul Rathgeber bis heute stellt sie sich als Lektorin in den Dienst der Kirchengemeinde. Seit rund 45 Jahren arbeitet sie beim katholischen Senioren-Team mit. Zusammen mit ihrer Schwester Cilli führte sie zahlreiche Sketche auf, wie "S’Postamentle". 30 Gedichte kann sie auswendig vortragen. Seit Anbeginn engagiert sie sich beim Team für das Ökumenische Frauentreffen. Im Auftrag der katholischen Gemeinde besucht sie ältere Geburtstags-Jubilare. Seit mehr als 60 Jahren macht sie bei der Frauen-Gymnastik mit, bei welcher ihre Tochter Katja seit 30 Jahren Übungsleiterin ist. Tilla Kaupp organisiert dort Feste und Ausflüge. Ihr Mann lacht: "Ihre beiden größten Hobbys sind Einkaufen und Einkehren." Und sie war immer eine sehr gute Sportlerin.