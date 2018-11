Waldachtal Sie ist gern in ihrer Heimat in der "Linde"

Die Eltern der Jubilarin, Christian Kübler und Anna-Maria "Marie", geborene Schittenhelm, betrieben das Gasthaus Linde in Vesperweiler. Sie arbeitete zusammen mit fünf Brüdern bis zu ihrer Hochzeit zu Hause in der Gaststätte und in der Landwirtschaft. Ende der 1920er-Jahre hat ihr Vater Christian Kübler die Konzession der alten "Linde" am Bußberg gekauft und auf seine neue Wirtschaft übertragen. Als Maria drei Jahre alt war, ist die "Linde" 1931 abgebrannt. Das Gasthaus ist gleich wieder aufgebaut worden. "An Weihnachten sind wir wieder eingezogen." Übrigens: Im Mönchhof, wie Vesperweiler ob seiner mönchischen Vergangenheit heißt, sind beide Linde-Wirtschaften Opfer der Flammen geworden.

Weil vier Brüder als Soldaten einberufen wurden, durfte sie ihr Pflichtjahr im elterlichen Betrieb absolvieren. "Öfters habe ich von der Schule frei bekommen, bis die Saat ausgebracht und die Ernte eingebracht war", erinnert sich Maria Matteis. Weil die französischen Besatzungssoldaten im Wald Kahlhieb machten, musste sie mithelfen, frische Tännle zu setzen. Sie erinnert sich an Zeiten, als sie mit Fahrrädern in die Erzgrube gefahren sind, um Heidelbeeren zu sammeln. Sie machte Heimarbeit für die Dornstetter Puppenfabrik Wernecke. Zuhause half sie ihrem Bruder Wilhelm im Gasthaus, wenn größere Familienfeste oder Veranstaltungen waren.

Pflege der Mutter

Da ihr Mann Hugo als Lehrer nach Gräfenhausen/Birkenfeld bei Neuenbürg versetzt wurde, lebte sie mit ihm achteinhalb Jahre dort. Mit ihren zwei ältesten Söhnen kehrte sie zwischendurch für fast zwei Jahre zurück nach Vesperweiler, pflegte ihre Mutter bis zu ihrem Ableben 1954, führte den Haushalt in der "Linde" und übernahm Melkarbeiten. Zwei Jahre lang pflegte sie später auch ihre Schwiegermutter aus Reutlingen. Ab 1960 zog die Familie in das Hörschweiler Schulhaus ein, weil ihr Mann in Hörschweiler/Tumlingen einen Lehrauftrag bekam. Nach Friedrich Schneck wurde er hier Schulleiter. Ab 1967 wechselte er nach Schopfloch, wo er ab 1968/69 bis 1990 als Rektor an der dortigen Grund- und Hauptschule wirkte. Hauptsächlich war Maria Matteis als Mutter und Hausfrau damit beschäftigt, ihre sechs Kinder großzuziehen. 1980/81 bauten Hugo und Maria Matteis ein Einfamilienhaus in der Siedlung Käppele in Hörschweiler.

Früher wanderte sie im Schwarzwaldverein trotz einer Geh-Beeinträchtigung und in der Wandergruppe Tumlingen-Hörschweiler. Heute besucht die agile Seniorin jede Woche das Senioren-Café im Rathaus Hörschweiler und geht gern in den evangelischen Frauenkreis. "Ich bin froh, dass ich noch meine Sachen machen kann", erklärt die rüstige Schwäbin, die gern in ihrem Hausgarten arbeitet und passioniert mit Stricken beschäftigt ist. "Sie ist gut in Heimarbeit", bestätigt ihre Tochter Ute. Zu ihrer Geburtstagsfeier am kommenden Samstag erwartet sie auch Bäsle und Vetter – Nichten und Neffen – alles Nachfahren von der "Linde".