Waldachtal Schulförderverein kann aufatmen

Waldachtal-Vesperweiler. Knapp sieben Jahre später stand der SFV jedoch erneut vor dem Aus. Seit der Hauptversammlung im Januar stand der Verein ohne Kassierer und Vorsitzenden da. Irmgard Tillwich, die seitdem kommissarisch den Vorsitz ausübte, nutzte viele Gelegenheiten, um aktiv an die Eltern der Grundschule heranzutreten. Im vergangenen Monat versuchte der SFV zudem durch eine Infoveranstaltung in der "Schenke&mehr" in Tumlingen auf die prekäre Lage aufmerksam zu machen. Mit geringem Erfolg.

Anders stellte sich die Situation bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des SFV in dieser Woche im Gasthaus Linde in Vesperweiler dar. "Ich bin überwältigt. Das haben wir in den letzten zehn Jahren nicht mehr erlebt", freute sich Tillwich über das Erscheinen von immerhin 14 Mitgliedern. Auch Bürgermeisterin Annick Grassi räumte dem SFV Platz in ihrem Terminkalender ein. "Heute Abend muss eine Entscheidung fallen", verdeutlichte Grassi den Mitgliedern. Tillwich sprach zunächst ihren besonderen Dank an Schriftführerin Sabine Moritz aus, die seit Januar zusätzlich das Amt des Kassierers kommissarisch ausübte. "Sie war der Motor des Ganzen", beschrieb Tillwich die treibende Kraft des SFV. Ferner habe Moritz seit Januar unermüdlich Personen angesprochen, um den Verein am Leben zu erhalten. 20 neue Mitglieder konnte der Verein sogar noch hinzugewinnen.

Fußbälle finanziert