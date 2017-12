Waldachtal Schüler werden an digitale Welt herangeführt

Edelbert Kuhn, Rektor der beiden Grundschulen, war die Erleichterung sichtlich anzumerken. "Dank der großzügigen Spende von Fischer können wir jetzt das Lernen individualisieren und unsere Schüler an die digitale Welt heranführen", sagte er anlässlich der Übergabe der Notebooks. 15 Laptops befinden sich in der Waldachtalschule, die weiteren 15 in der Grundschule in Salzstetten. Wegen der großen 17-Zoll-Displays können je zwei Schüler an einem Notebook lernen, womit bis zu 28 Schüler und damit in eine komplette Klasse gleichzeitig aktiv sein kann. Ein Laptop ist für die jeweilige Lehrkraft im Unterricht vorgesehen.

Die technische Ausstattung der beiden Grundschulen ließ seit längerem zu wünschen übrig: Veraltete Computer lieferten nicht mehr die Leistung, die für einen effektiven Unterricht benötigt werden. Eine Neuanschaffung moderner Arbeitsmittel war dringend nötig, jedoch im knappen Schulbudget nicht vorgesehen.

Mit einer Spende von 30 000 Euro aus der Klaus-Fischer-Stiftung machte Fischer den Erwerb moderner Notebooks möglich. "Jede Schule konnte sich zu den 15 Laptops auch einen dazugehörigen Notebook-Wagen kaufen. Dieses moderne Equipment ermöglicht einen zeitgemäßen und mobilen Unterricht, wofür auch ich Fischer sehr herzlich danke", sagte Bürgermeisterin Annick Grassi anlässlich der Spendenübergabe bei fischer in Waldachtal.