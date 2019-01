Waldachtal Rote Funken entzücken mit Showtanz

Die Zuschauer quittierten das tolle Bühnenspektakel mit frenetischem Beifall. Die einfallsreichen Kostüme nähten Erika Eitel und Valerie Milles mit Unterstützung von Gertrud Hubbert-Kase, Alexandra Reimers und Nelly Oswald. "Kostüme sind nicht einfach herzustellen, denn man muss mit ihnen tanzen können", zollte Nathalie Neff ihren Respekt. Dankesworte gab es für die wertvolle Unterstützung an die Adresse von Elmo Vater (Technik), an die Eltern von Neff und Hanke, Monika Spang (Frau für alles) und Peter Spang (Flyer und Plakate), sowie an Ellen Sadzik (Gemeindehalle). Melanie Vater lobte namens der Showtänzerinnen das Engagement der Leiterinnen Nati und Niki und überreichte Geschenke. Lobenswerterweise halfen ehemalige Tänzerinnen bei der Bewirtung der vielen Gäste. Leiterin Nathalie Neff hob das funktionierende Team hervor. Auch Bürgermeisterin Annick Grassi ließ sich in den Bann ziehen: "Super! Tolle Kostüme. Das steckt sehr viel Engagement dahinter." Die 1987 mit 17 Tänzerinnen gegründete Showtanzgruppe ging 2014 als Siegerin aus den Showtanz-Meisterschaften in Freudenstadt hervor.

Auf diese begeisternde Bühnen-Show dürfen sich nach dem Auftakt-Erfolg in Wachendorf und der Präsentation in Salzstetten die Fans in der Region freuen. Die Roten Funken haben insgesamt 13 Auftritte in der aktuellen Saison geplant.

11. Januar: Bildechingen, 12. Januar: Loßburg, 18. Januar: Rangendingen, 19. Januar: Hexenheulerball Mitteltal, 25. Januar: Hexenball Salzstetten, 2. Februar: Nordstetten, 9. Februar: Showtanzabend Weitingen, 15. Februar: Showtanzabend Gündringen, 16. Februar: Aach, 23. Februar: G-L-A-S-Verbund-Treffen Lützenhardt, 1. März: Hexenball Talheim.