Waldachtal Programm-Beiträge zum Bürgerball sind noch erwünscht

Die Fasnets-Party mit dem DJ-Jogi-Team steigt am Schmotzigen ab 18 Uhr im Narrentempel. "Das Organisationsteam hat sich wieder einiges einfallen lassen", teilt Marcel Söll mit. Es besteht Kostümpflicht. Ein Geheimtipp ist die interne Salzstetter Fasnet, zu der nur die Mitglieder der Narrenzunft ab 19 Uhr in die Gemeindehalle eingeladen sind: Das von den Schlattwaldteufeln organisierte sogenannte Bockessen steht unter dem Motto "Malle ist nur einmal im Jahr" und führt die Teilnehmer auf die Partyinsel Mallorca. Die zweite "Fasnet von Salzstettern für Salzstetter" steigt am Fasnetsamstag, 10. Februar, um 19.57 Uhr. "Nach dem guten Start im vergangenen Jahr wollen wir an diesem Tag nochmals einen draufsetzen und scheuen weder Kosten noch Mühen, um ein noch abwechslungsreicheres Programm aus Showtänzen, Büttenreden und Sketchen auf die Bühne zu bekommen", kündigt Medienbeauftragter Söll mit. Einen närrischen Bühnenauftritt steuert der Liederkranz zum Bürgerball bei. Weitere Programm-Beiträge sind erwünscht. Es winken Belohnungen. Zu den Klängen der Band "Potluck" kann das Tanzbein geschwungen werden.

Die Zunft fährt am Wochenende zu drei Umzügen: Samstag, 10. Februar: Grünmettstetten, Sonntag, 11. Februar: Untertalheim und Montag, 12. Februar: Gottmadingen bei Singen. Die Kinder übernehmen am Fasnetdienstag, 13. Februar, das Zepter: Beginn der Kinderfasnet ist um 14.30 Uhr mit dem Kinderumzug von der Waldgasse zum Narrentempel. Dort wird der Narrensamen von den Schlattwaldteufeln und dem Starzach-Duo erwartet. Die Fasnet endet dann um etwa 18 Uhr mit der Verbrennung von Augustin Fasnet dem 38. Zum Fischessen treffen sich die Aktiven am Aschermittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr.