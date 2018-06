Waldachtal Posaunenchor feiert seinen 70. Geburtstag

Die Ursprünge liegen in Cresbach: Walter Wein und sein Schwager Eugen Furch aus Kornwestheim spielten an Weihnachten 1947 erstmals im Gottesdienst in Cresbach das Lied "Ehre sei Gott" von Friedrich Silcher. Das war der eigentliche Anstoß für einige junge Männer in Cresbach, einen Posaunenchor aufzubauen. Als Erster bat Eugen Schwab, ein Instrument zu lernen. Von Friedrich Hess aus Hörschweiler konnte er ein Flügelhorn leihen. Walter Gärtner war dann der Dritte im Bunde. Als Probelokal musste die Wohnung von Walter Wein herhalten. In den Nachkriegsjahren waren keine finanziellen Mittel für Instrumente, geschweige denn ein Probelokal vorhanden. Gottlieb Schwab fuhr am 8. März 1949 mit seinem Sohn Eugen zum Musikhaus Rudert nach Freudenstadt, um eine Zugposaune, das erste Instrument für den Posaunenchor, für 180 Deutsche Mark zu kaufen.

Zinsloses Darlehen

Dafür genehmigte der Kirchengemeinderat ein zinsloses Darlehen, das zurückbezahlt werden musste. In den Anfangsjahren holten die Cresbacher immer wieder auswärtige Verstärkung, so neben Eugen Furch auch Walter Weins Bruder Ernst aus Mitteltal. Anfang der 1950er-Jahre kamen auch Bläser aus Tumlingen und Hörschweiler hinzu. Als Erster aus Tumlingen kam Eugen Bohnet. Etwa 1951/52 regte Ernst Rand-ecker aus Tumlingen an, zusammen mit Tumlingen und Hörschweiler einen gemeinsamen Chor zu bilden. Ernst Randecker, Heinz Fischer und Willi Schäuffele spielten seinerzeit noch im Schopflocher Chor. Da das evangelische Pfarramt seinen Sitz in Tumlingen hat, einigte man sich auf den Namen "Tumlingen-Waldachtal". Ur-Vater Walter Wein sagte später: "Wir sind die erste Vereinigung, welche den späteren Gemeinde-Namen Waldachtal führte." Fortan probten die Bläser im oberen Saal im Schulhaus in Tumlingen. Zu Proben und Auftritten nutzten die Spieler aus den Orten ihre Fahrräder. In den Jahren der Neuorientierung gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch "geistliche Aufbrüche". 1988 wurde das 40-jährige Jubiläum des Posaunenchors in Verbindung mit dem Bezirksposaunentag des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Freudenstadt in Waldachtal gefeiert.