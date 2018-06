Waldachtal Pfarrer Romer spricht Geheimnis an

Waldachtal-Salzstetten. "Die Heilige Eucharistie ist die tiefste Wahrheit des Christentums, denn Gott ist da mitten unter uns", stellte Pfarrer Anton Romer in der katholischen St. Agatha-Kirche heraus. Jesus sei "ganz real mitten unter uns". "Das ist das größte Glaubensgeheimnis, das es für uns Katholiken gibt."

Durch die Kommunion habe man Gemeinschaft mit Gott, die Menschen Kraft gebe, meinte der Pfarrer. "Deshalb ist die Heilige Messe von zentraler Bedeutung für einen Katholiken und von unschätzbarem Wert", betonte Romer. "Weil Jesus in der Hostie, im Allerheiligsten Altarsakrament gegenwärtig ist, können wir ihn auf diese Weise anbeten." An Fronleichnam, so Romer, werde Jesus in besonderer Weise verehrt, indem die Monstranz, das goldene Tragegefäß, durch die Straßen der Ortschaft getragen werde, begleitet durch Gebet, Gesang und Musik und von geschmückten Blumenteppichen. Ronnie Kempeneers, Herbert Kneißler, Thomas Kreidler und Michael Weiß trugen bei hochsommerlichen Temperaturen den schmucken Baldachin, während Diakon i.R. Wilhelm Pöndl die Monstranz mit dem Allerheiligsten in Händen hielt.

Wildblumen gesammelt