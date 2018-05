Waldachtal Otto Söll ist im Alter von 90 Jahren gestorben

Nach seiner Rückkehr trat er in den Turn- und Sportverein Salzstetten ein, um wieder Muskeln aufzubauen. Als Schreiner war er dann in Oberwaldach und Dornstetten tätig. 33 Jahre lang, zuletzt als Ausbilder, arbeitete er beim Daimler-Benz-Konzern. Wie sein Vater und seine Brüder war er Mitglied der Kolpingsfamilie und deren Mitbegründer im Jahr 1947. Weil er bei der Kolpingsfamilie die Kassengeschäfte führte, wurde ihm diese Aufgabe auch bei der Feuerwehr übertragen. Als Bürger in Uniform war er 38 Jahre lang aktiv und 21 Jahre engagierte er sich als Schatzmeister. Sein Wunsch zum Abschied als Feuerwehr-Finanzchef, einen Ausflug nach Helgoland zu unternehmen, wurde erfüllt. "Ich bin der ›Krombiere-Sieder‹ von Salzstetten", beschrieb er seine Tätigkeit, Kartoffelsalate für Feste der Chöre, der Feuerwehr und der Senioren vorzubereiten. Ehrenmitglied war Otto Söll im Sportverein und Musikverein.

Otto Söll heiratete 1956 Theresia, geborene Scherrmann, aus dem benachbarten Altheim. Bei Grammophon-Musik und Tanz im "Engel" in Altheim hatten sie sich zuvor kennengelernt. Das Ehepaar sah drei Kinder groß werden: Susanne (1957), die im Elsass lebt, Bernd (1959) und Doris (1964), beide Salzstetten. Otto Söll erfreute sich an den sechs Enkeln Sebastian, Lorent, Sven, Ann-Kathrin, Elena und Jona als auch an Urenkelin Pauline und an Urenkel Karl, der im Januar dieses Jahres das Licht der Welt erblickte.