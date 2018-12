Waldachtal Orchester zieht alle Register seines Könnens

Das 45 Musiker große Orchester meisterte das anspruchsvollste Stück "The Legend of Maracaibo" mit Bravour: Die in eindrucksvoller Intonierung nacherzählte Seeschlacht von Vigo erforderte höchste Aufmerksamkeit von den Registern und drang tief in die Herzen der 270 Konzertbesucher ein. Ein großer Wurf gelang der Kapelle mit "A Tribute to Michael Jackson". Rhythmus und Lautstärke prägten die modernen Songs des King of Pop. Hier konnten sich die Solisten Tobias Ganszki (Trompete), Julian Axt (Saxofon), Leonhard Weiß (Posaune) und Simon Kopf (Schlagzeug) auszeichnen. Moderatorin Waltraud Welle wandte sich an das Auditorium: "Lehnen sie sich zurück und schließen sie die Augen und versetzen sie sich 20 Jahre zurück."

Erraten durften die Zuhörer Titelmelodien aus TV-Kultserien, von Herzblatt und Schwarzwaldklinik über die Eurovisionsfanfare bis zum Traumschiff und dem Aktuellen Sportstudio. Rund um den Erdball wünschen sich die Menschen in der Heiligen Nacht ein frohes Fest. Dazu steuerte das Orchester das beliebte "Feliz Navidad" bei. In englischsprachigen Ländern, so Waltraud Welle, gratuliere man sich mit "Merry Christmas", in Frankreich mit "Joyeux Noel" und in Italien mit "Buon Natale". In der Ukraine heißt es: "Christos Rodywsja". Um dem musikalischen Weihnachtsgruß mehr Gewicht zu geben, schlüpfte das Drums- und Percussions-Register in ein weihnachtliches Outfit, das Eindruck machte. Großer Applaus brandete auf. Mit den Zugaben, der "Guten Abend, gute Nacht-Polka" und dem "Stille Nacht", das seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat, ließen die Salzstetter Musiker das Weihnachtsfest näher rücken.

Spontan spendete Eugen Schmid jeweils 500 Euro für die aktive Kapelle und die Jugendkapelle, worüber sich Manuel Kreidler und die Musiker sehr freuten. Für die tollen Leistungen sprach Thomas Gaiser, Geschäftsführer des Blasmusik Kreisverbandes, den Salzstetter Musikern ein großes Lob aus. Man spüre deren Spaß an der Musik, die das Publikum begeistere. Gaiser: "Die Jugendkapelle war Spitze!" Der Musikverein Salzstetten sei auch über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Besonders freue ihn, dass Ehrenmitglied Nikolaus Welle noch aktiv mitspiele. Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner zeigte sich von dem "begeisternden Weihnachtskonzert" fasziniert. Bürgermeisterin Annick Grassi meinte: "Das war ein super gutes Konzert wie immer." Und: "Spitzenreiter ist der Musikverein Salzstetten in der Gemeinde Waldachtal in Sachen Jugendarbeit."