Waldachtal Neue Beschilderung

Im Bereich Oberdorfstraße/Biergasse/Horber Straße wurden im Zuge einer privaten Baumaßnahme zwei dieser Anlagen entfernt. Aus Sicht der Ortschaftsverwaltung könne auf zwei Anlagen verzichtet werden, da über die vergangenen Jahre immer mehr Einzelschilder entfernt wurden.

Einige Schilder sind in schlechtem Zustand und gehören dringend ausgetauscht

Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner und Ratsmitglied Klaus Kreidler besichtigten in diesem Zusammenhang die übrigen Beschilderungsanlagen innerhalb des Ortes. Hierbei stellte sich heraus, dass einige der Schilder in schlechtem Zustand sind. Viele der Schilder müssten mittlerweile ersetzt werden. Die Anlage am Ortsausgang/Gewerbegebiet müsse ebenfalls überarbeitet werden.