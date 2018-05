Waldachtal Nabu kann finanziell größer denken

Waldachtal. Diese überraschende Mitteilung machte Vorsitzender Stefan Greza bei der Hauptversammlung im Sportheim-Restaurant Zollernblick in Salzstetten. "Wir wollen Projekte im Sinne der Erblasser fördern und eventuell eine Stiftung für die örtliche Naturschutzarbeit gründen", erklärte Nabu-Chef Greza. Auch größere Biotope sind vorstellbar. Dabei wolle man die Gemeinnützigkeit erhalten. Die Naturschützer können jetzt in Dimensionen denken und finanzieren, die bisher undenkbar waren.

Silvia Kaupp, Schatzmeisterin seit Gründung, freute sich über die exorbitant positive Entwicklung der Finanzen: "Die Arbeit hat an Umfang zugenommen." 2016 hat der Nabu Waldachtal in Naturschutz-Projekte investiert und 2017 ist der Kassenstand durch außerordentliche Einnahmen dank der Erbschaft kräftig angestiegen. Die Zusammenarbeit in der Vorstandschaft bewertete der Vorsitzende als "produktiv". Die Vorstandsmitglieder sind seit 23 Jahren weitgehend die gleichen.

Eine professionelle Mitglieder-Werbeaktion erbrachte 34 Neumitglieder. Die Mitgliederzahl kletterte auf 156 (vor zwei Jahren waren es noch 122). Stefan Greza hob bei seinem Rückblick auf die beiden Vereinsjahre 2016/17 die große Zahl freiwilliger Helfer im Amphibienschutz hervor: "Gerade hier stellen wir eine jahrelange Treue zur Naturschutzarbeit fest, gepaart mit einer oftmals sehr großen Leidenschaft und Liebe zu dieser Tätigkeit." In dieser Gemeinschaft sei auch ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl erlebbar. Erfolgreich verlaufen sind die Krötenschutz-Aktionen mit 8495 eingesammelten Amphibien am Tumlinger See und am Sandbühlsee in Hörschweiler: 3913 Erdkröten, Grasfrösche, Bergmolche und Salamander wurden 2016 sicher über die Straßen gebracht. 4582 Amphibien waren es 2017. Greza lobte das Mitwirken der Kindergartenkinder unter Anleitung von Förster und Nabu-Vize Ferdinand Schorpp und die qualitativ hervorragende Unterstützung durch die Straßenbaumeisterei Dornstetten beim Aufbau der Krötenzäune. Erfreulich sei, dass Kinder und Enkelkinder an diese sinnvolle Tätigkeit herangeführt werden.