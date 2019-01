Waldachtal Mit Carl Hornung verliert Lützenhardt eine Persönlichkeit

Schon in seiner Jugendzeit trat Hornung als Sport-Ass hervor: Als junger Erwachsener sprintete er die 100 Meter in sagenhaften 10,8 Sekunden und schaffte im Weitsprung 6,80 Meter. In der Leichtathletik bestritt er für Freudenstadt erfolgreich Wettkämpfe und Meisterschaften. "Seine große Leidenschaft war Skifahren", sagt Sohn Michael, der früher in der A-Jugend des VfB Stuttgart und dann in der Oberliga als Fußballer Karriere machte, während seine Schwester Nathalie als Top-Handballspielerin aufblühte. In seiner Heimatgemeinde brachte sich Ski- und Langlauf-Übungsleiter Hornung als Initiator der Sattelacker-Loipe ein. Zehn Jahre lang betrieb der ausgebildete Surflehrer in den 1980er-Jahren die erste Windsurf-Schule Baden-Württembergs an der Erzgrube. In den letzten 30 Jahren fand er Gefallen am Golfsport und spielte zusammen mit seiner Frau und vielen Freunden beim Golf-Club in Freudenstadt. Zuletzt entdeckte er seine Liebe zum E-Bike.