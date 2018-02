Waldachtal Mehrere neu gewonnene junge Fahrer

W aldachtal-Salzstetten. Schriftführer Christoph Sadzik berichtete in einer Bilderschau umfassend von den Ereignissen des abgelaufenen Vereinsjahrs. Zunächst ging Sadzik auf die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen ein. Insgesamt 169 Personen, darunter 30 Kinder und Jugendliche, zählt der Verein. Dies bedeute einen Zuwachs von 17 Mitgliedern, was unter anderem Jugendleiter Stefan Sadzik zu verdanken sei. Dieser bringe sehr viel Zeit für die Zusammenarbeit mit der Jugend auf und konnte mehrere junge Piloten nach Waldachtal locken, verkündete der Schriftführer.

Zu den Aktivitäten des Vereins zählte unter anderem eine Ski- und Snowboard-Ausfahrt nach Schrunz, die Waldputzede und die Teilnahme am Frühjahrsmarkt in Salzstetten. Aber auch die Trainingsausflüge mit den jungen Piloten des MRSV auf die Kartbahn nach Urloffen mit den Jugendleitern und Betreuern gehören bereits fest in den Terminplan der Motorsportler. So auch die Ausrichtung eines Kart-Laufs für den Alb-Donau-Schwarzwald-Pokal (ADS) des ADAC Württemberg. Dort kämpften insgesamt 110 Starter um die wertvollen Punkte. Das 9. internationale VW- und Audi-Treffen gehörte sicherlich zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres. Wegen der schlechten Wetterprognosen reisten weniger Teilnehmer als in den Vorjahren an. Dennoch versammelten sich circa 800 Gäste um 250 getunte Fahrzeuge. Das Konzept des Events soll nun überarbeitet werden: "Wir wollen weg von den Pokaljägern und zu einem Treffen zurückkehren, bei dem es mehr um das Hobby und die Autos geht", verdeutlichte Sadzik. Das diesjährige VW- und Audi Treffen soll am 1. Juli stattfinden.

Der zweite Vorsitzende Björn Klose erläuterte den weiteren Terminplan für das laufende Vereinsjahr. Unter anderem wird sich der MRSV an einem Helfer-Einsatz bei der "Rally Calw" im September beteiligen und einen Ausflug zum "Super-Cross" in Stuttgart planen. Ebenso stehen die Ausrichtung des ADS-Kart-Laufs, ein Trainingslagerbesuch nach Pfingsten, der Mai- und Herbstmarkt sowie das Minigolfturnier des Verschönerungsvereins auf der Agenda der Motorsportler.