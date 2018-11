Waldachtal Kirchenmusikdirektor zieht alle Register

Königin der Instrumente

Nach 25 Jahren, so König, sei die Orgelrenovierung überfällig. Sie sei für das Jahr 2019 vorgesehen und werde etwa 40 000 Euro verschlingen. Pirmin König rief zu Spenden auf, damit die Königin der Instrumente auch weiterhin wohl temperiert und gestimmt zum Hörgenuss und zum Lobpreis Gottes erklingen kann.

Reges Interesse fand die Orgelführung mit Experte Karl Echle, der alle Funktionsweisen bis ins Detail erklärte. Der Kenner meinte: "Metzler ist eine der renommiertesten Orgelbau-Firmen, die wir haben." Der 60-Jährige Orgelsachverständige der Diözese Rottenburg-Stuttgart bewertete das Exemplar in der Herz-Jesu-Kirche Lützenhardt als "klanglich hervorragend". Bei der anstehenden Rennovation im kommenden Jahr müssten alle Pfeifen herausgenommen werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen in Anspruch nehmen. Kirchenmusikdirektor Echle wies auf eine optische Besonderheit der Orgel in der Waldachtalgemeinde hin: "Das Labium ist vergoldet. Das hat nicht jede Orgel."

In seiner Laudatio auf die Königin der Instrumente hob Echle hervor: "Die Orgel ist das Instrument, welches die meisten Klangfarben bietet. Auf die Orgel sind mehrere Superlativen verteilt."

Allein in Deutschland sind über 50 000 Orgeln im Einsatz. Die größte Kirchenorgel steht im St.-Stephans-Dom in Passau. Mit ihren 233 Registern und 17 974 Pfeifen ist sie mehr als zehn Mal größer wie die Metzler-Orgel in Lützenhardt.

Echle ließ bei der mit Beifall bedachten Führung verschiedene Klangfarben erklingen. An der Herz-Jesu-Kirche Lützenhardt sind die Organisten Piotr Rogosz, Michael Schmid, Ferdinand Singer und Ingrid Krensel tätig.

Erlös für Orgelrevision

Zu Begegnung, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen wurde in das Gemeindezentrum eingeladen. Auswahl bot auch ein Deko-Flohmarkt. Der Erlös ist für die anstehende Orgelrevision bestimmt.