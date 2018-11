Waldachtal Kindertage starten mit einem Lichterfest

Rund 35 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren treffen sich schon regelmäßig in den EC-Jugendkreisen: 15 in der Mädchen-Jungschar, zehn in der Jungen-Jungschar, sieben im Teeniekreis und drei aus dem Jugendbund sind noch Jugendliche. Etwa 20 Mädchen und Jungen besuchen regelmäßig die Kinderstunde.

Der Jugendverband Entschieden für Christus (EC) ist eine selbstständige Jugendorganisation innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Ziel der Arbeit ist, dass junge Menschen Jesus Christus kennenlernen und von seiner Liebe zu den Menschen erfahren.

Interessierte Kinder sind eingeladen, am heutigen Freitag und morgigen Samstag zu den Kindernachmittagen jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Liebenzeller Gemeinschaftshaus in Hörschweiler.

Am Sonntag, 4. November, wird zum Abschluss um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst zum Thema der Kindertage gefeiert. Auch Erwachsene sind willkommen. Nach Liedern, Geschichten und Spielen im Liebenzeller Gemeinschaftshaus in der Höhenstraße 38 in Hörschweiler gibt es ein gemeinsames Mittagessen für alle.