Waldachtal Jugendliche erhalten Persönlichkeitstraining

Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. Zwei Info-Abende sind anberaumt: Am Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Tumlingen gegenüber der Christuskirche und am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Pfalzgrafenweiler. "An diesen Info-Abenden gibt es Anmeldeformulare", sagt Ansprechpartner Diakon Ralf Hornberger.

Trainee ist eine erlebnis- und praxisorientierte Jugendleiter-Ausbildung für Jugendliche ab 14 Jahren. Die Gruppentreffen sind alle zwei Wochen. Integriert in das Projekt sind ein Gruppenpraktikum und Treffen mit anderen Trainee-Gruppen aus dem Kirchenbezirk Freudenstadt. Die Ausbildung umfasst die Leitungskompetenz.

Fähigkeiten erproben