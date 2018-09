Waldachtal "Hofemer" tauchen in Historie des Ortes ein

Bereits in den frühen Abendstunden fanden sich zahlreiche Besucher ein und füllten das Sportheim bis auf den letzten Platz. Die Hofemer Abende des Vereins sind längst zu einem festen Bestandteil im Ort geworden und erfüllen ihren Zweck.

So auch die beliebte Musik-Formation "Die Romanos", welche bei den Hofemer Abenden nicht wegzudenken ist. Die Geselligkeit und vor allem die Belebung des Ortes (was das erklärte Ziel des Vereins ist), haben in Lützenhardt Einzug gehalten. Immer öfter wird hierbei auch der Musiker-Treff von den Besuchern wahrgenommen. Gesanglich oder auch instrumental konnten sich die Gäste an den Darbietungen der Romanos beteiligen, was der Live-Musik einen "Jam-Session" Charakter verlieh. Selbstverständlich gingen die drei Musiker Günter Schmid, Pascal Schmid und Dietmar Harr dabei auch auf die Wünsche der Gäste ein.

Auch das anstehende Hofemer-Quiz, welches mit interessantem Wissen um die Ortschaft aufwartete, hielt die Besucher bei bester Laune. Ortsvorsteher Ludwig Blum, das Heimatmuseum und der örtliche Minigolfplatz steuerten wissenswerte Informationen für das Quiz bei. Den Vorsitzenden der Hofemer – Hardy Schweizer – beeindruckten die Entdeckungen, die er während seiner Recherchen machte.