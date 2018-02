Waldachtal Helfende Bürger leisten 26 Prozent mehr

Waldachtal. Nach Bericht der Einsatzleiterin Christa Ruoß waren insgesamt 1769 Stunden (ein Anstieg von 26 Prozent) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Hauptsächlich ab Juli des vergangenen Jahres seien die Helfereinsätze gestiegen, so Ruoß. Dabei waren 34 Helfer im Einsatz. Immerhin gewann der Verein neun neue Personen hinzu, die bereit waren, Bürgern in Not zu helfen. Bei den Entlastungs- und Betreuungsstunden bei Personen mit Pflegegrad eins sind dabei insgesamt 1205 Stunden angefallen. 403 Stunden gab es bei der Hilfe im häuslichen Bereich zu verzeichnen. Gut angenommen wurde auch der Bereich "Begleitung und Fahrdienst", der 110 Stunden in Anspruch nahm. 6810 Kilometer Fahrstrecke haben die Helfer im vergangenen Jahr abgespult. Am häufigsten waren die Helfer des Vereins in Salzstetten (36 Prozent), in Tumlingen (35 Prozent) und Lützenhardt (20 Prozent) im Einsatz.

Unterstützt wird Einsatzleiterin Ruoß von Susanne Kübler, welche auch die Urlaubsvertretung übernahm. Der zweite Vorsitzende Peter Spang würdigte in seinem Bericht den Einsatz der Vorsitzenden Burkhardt. Auch im vergangenen Jahr habe Burkhardt mit ihrer perfekten Organisation dafür gesorgt, dass alle anstehenden Aufgaben bestens bewältigt werden konnten.

Helfer bilden sich in Schulungen fort