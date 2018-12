Waldachtal Heiligenbronn soll ein Pilgerort bleiben

Wa ldachtal-Heiligenbronn. Eine Ära geht zu Ende: Die noch verbliebenen Franziskanerinnen Schwester Irmentrudis (82) und Schwester Reinholda (80) werden im kommenden Jahr altersbedingt in ihr Mutterhaus, in das Kloster St. Franziskus nach Heiligenbronn-Schramberg, zurückkehren. Auf deren Wunsch, dies teilte Pfarrer Anton Romer mit, soll die Verabschiedung nach Ostern, am Donnerstag, 25. April, stattfinden.

Wallfahrtsgottesdienste sollen weiterhin regelmäßig angeboten worden. Dies wurde von den Teilnehmern der Gemeindebefragung mit Priorität eins bewertet. Außer Zelebranten werden dafür Mesner und Organist benötigt. Laut Pfarrer Anton Romer sind die Gottesdienste in der Wallfahrtskirche jetzt schon bis September 2019 gesichert. Es ist ein großes Plus von Heiligenbronn, dass der emeritierte Rottenburger Weihbischof Johannes Kreidler in der Nähe wohnt. Er hat für seinen Altersruhesitz seine Heimatgemeinde Grünmettstetten gewählt und hält seit geraumer Zeit Gottesdienste für die Wallfahrer in Heiligenbronn.

Mesner im Einsatz