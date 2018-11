Waldachtal Großes Lob für realitätsnahe Beschreibungen

Anneliese Bischof, die Führungen durch den Wellnesswald macht, sei von dem Buch so fasziniert gewesen, dass sie es gleich ganz durchgelesen habe. Über die realitätsnahe Beschreibung des Wellnesswaldes sei sie mehr als begeistert gewesen. Deren Schwester meinte, dass sie den Wellnesswald auch sehr gut kenne und sie ihn jetzt bei dem Lesungstext ganz genau bildlich vor Augen hatte. Sie bescheinigte der Autorin, dass sie alles sehr gut und genau im Gedächtnis behalten konnte und habe eine Gabe, es toll und visuell zu beschreiben. Jolán Hattyú, Jahrgang 1979, erinnerte sich, dass es genau die besagte Dame war, die damals die Führung durch den Wellnesswald mit ihr machte.

Lektorin Carola Bräuner hingegen war noch nicht in Waldachtal und kennt den Wellnesswald nicht. Als sie die Zeilen dazu las, habe sie sich gefühlt, als würde sie die Wanderung durch diesen Seelenpark selbst unternehmen. Eine ehemalige Buchhändlerin erwarb zwei Bücher und möchte eines davon an eine Hebamme verschenken, die in einer Kinderwunschklinik arbeitet. Das andere will sie selbst lesen und wünschte sich eine spezielle Widmung im Rahmen der Premieren-Lesung. "Vielleicht wird es ja ein Bestseller und dann habe ich eine einzigartige Widmung von Frau Hattyú", meinte sie. Wenn sie die Buchhandlung noch hätte, dann würde sie "So geht Schwanger" sofort in ihrer Buchhandlung aufnehmen und vorstellen.

Gastgeberin Hildegard Blum vom Landhaus am Schellenberg reichte Wasserkaraffen mit Apfelschalenkringel. Sie überraschte die Gäste mit schmackhafte Gewürz-Tees und verschiedenen basischen Rohkostmusen sowie selbst gemachten getrockneten Apfelchip.

Lektorin Carola Bräuner gab ihren Schwanen-Song zum Besten und bekam Gesangsunterstützung von zwei anwesenden Männern, die sich spontan zum Männer-Duett formierten. Bräuner’s Eigeninterpretation von Cohens’s Halleluja-Song sorgte für einen schönen Abschluss der Lesung. Im Jahr 2019 möchte die Autorin erneut zu einer Lesung in Waldachtal einladen.

Weitere Informationen: www.so-geht-schwanger.de